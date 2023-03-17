Имущество Лукашенко и АРМА. Почему компания Ахметова победила в конкурсе на 4 млрд гривен, о котором не знали конкуренты 17 марта, 17:01 Сюжет Эксклюзив NV Белоруснефть с 2017 года сотрудничает с ДТЭК (Фото:Белоруснефть)

В АРМА объявили победителя конкурса на управление белорусскими активами стоимостью 4 млрд. гривен. NV Бизнес выяснил почему им стала компания Рината Ахметова, а государственные претенденты даже не знали о событии, которое произошло еще в декабре.

На фоне новостей о возможной ликвидации, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в середине марта сообщило о передаче белорусских активов стоимостью 4 млрд грн. энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова.

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Когда на самом деле состоялся конкурс, кто ранее использовал это имущество и почему не все участники рынка удовлетворены таким решением — в разборе NV Бизнес.