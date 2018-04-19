Билеты на поезд подорожают в мае – глава Укрзализныци

Повышение тарифов Укрзализныци на перевозку пассажиров, как ожидается, состоится во второй половине мая.
Об этом заявил глава компании Евгений Кравцов, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, компания уже получила одобрение от ряда ведомств.
"Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от ГРС и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить, что решение принято и мы его приведем в действие. Наверное, после праздничного периода", – сказал он.
Как сообщалось ранее, Укрзализныця рассчитывает на 20% повысить стоимость пассажирских перевозок в 2018 году – дважды по 10%. Первое такое повышение планировалось с 1 апреля (кроме пригородных). Но Укрзализныце пришлось его отложить, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще не был согласован.
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