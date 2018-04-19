Билеты на поезд подорожают в мае – глава Укрзализныци

Укрзализныця может повысить тарифы на пассперевозки после майских праздников

Повышение тарифов Укрзализныци на перевозку пассажиров, как ожидается, состоится во второй половине мая.

Об этом заявил глава компании Евгений Кравцов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, компания уже получила одобрение от ряда ведомств.

"Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от ГРС и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить, что решение принято и мы его приведем в действие. Наверное, после праздничного периода", – сказал он.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця рассчитывает на 20% повысить стоимость пассажирских перевозок в 2018 году – дважды по 10%. Первое такое повышение планировалось с 1 апреля (кроме пригородных). Но Укрзализныце пришлось его отложить, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще не был согласован.