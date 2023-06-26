Поезд на Варшаву. Когда и как Укрзализныця увеличит продажи билетов на дефицитное направление 26 июня, 15:55 NV Премиум Пассажирский вагон Укрзализныци (Фото:Татьяна Вудс-Риз)

Руководитель Укрзализныци Евгений Лященко рассказал NV как компания планирует увеличить количество вагонов на Варшаву и от чего это зависит.

Укрзализныця планирует увеличить перевозки пассажиров в направлении Варшавы (Польша) за счет стандартных вагонов, которые есть в распоряжение компании. «Мы будем об этом постоянно информировать, потому что готовы максимально увеличивать объемы перевозок в страны ЕС, в том числе и Польшу», — рассказал в интервью NV Бізнес Евгений Лященко, председатель правления Укрзализныци.

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По его словам из пассажирских вагонов стандартного габарита был сформирован тестовый поезд, который успешно прошел в Варшаву и вернулся обратно. «Он уже получил соответствующие QR-коды и маркировку Польской железной дороги. Сейчас ожидаем финального согласования от польских коллег», — говорит Лященко.