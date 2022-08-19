Телеком — связь, необходимая для жизни. Big Data — связь с клиентом, необходимая для выживания бизнеса 19 августа, 10:07 Новости компаний Vodafone

Роль бизнеса на экономическом фронте нашего государства просто невозможно переоценить. То, насколько сложно продолжать вести свой бизнес в условиях войны, понятно каждому деловому человеку. Одно из современных решений — Big Data.

Перемещение украинцев по территории Украины и вынужденная иммиграция за ее пределы изменили привычный ландшафт рынка. Такое положение дел требует от предпринимателей более тонкого подхода к поиску и привлечению клиентов.

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Big Data обладает большим массивом данных, анализируемых с помощью разумных технологий. Подобный анализ помогает понять требования потенциальных клиентов, настроить правильную таргетированную рекламу, открыть магазин в правильном месте. Главное, что Big Data — отличный и удобный инструмент, позволяющий оперативно достучаться до своих потенциальных клиентов даже в это сверхсложное время.

Как это сейчас работает на практике, рассказали Илья Ганчев, Corporate Sales Expert BigData и Михаил Веклич, National Account Manager Vodafone.

Илья Ганчев, Corporate Sales Expert BigData

Илья Ганчев,

Corporate Sales Expert BigData

— Илья, какими характеристиками пользователей обладает оператор Vodafone?

— Мы собираем данные об анонимных абонентах предоплаты, которые согласились на их обработку. Распределяем их по группам, при этом не передавая их номера другим компаниям. Основные параметры — это пол, возраст, город, уровень достатка и т. д.

Данные о человеке мы собираем, когда он оказывает действие в мобильной сети — например, посещает сайт бронирования жилья или заказывает доставку продуктов через приложение. Следовательно, абонент попадает в целевые группы, созданные по нашим моделям. Помогает в этом именно Big Data. И все эти целевые группы обновляются ежемесячно, поскольку это всегда большое количество информации с небольшим циклом жизни.

— А сколько у вас сегодня таких целевых групп?

— Мы выделили более 20 целевых групп, которые заинтересовали наших корпоративных клиентов. Это люди, которые пользуются сервисами доставки, покупают товары в интернете или часто посещают кафе, владельцы автомобилей и домашних животных.

— Что нужно от заказчика, чтобы получить доступ к этой информации?

— Заказчику достаточно предоставить нашей команде базу номеров своих клиентов, использующих Vodafone.

Важен тот момент, что мобильный оператор — это практически единственный источник данных о настоящем местонахождении абонента при текущих условиях. Использование актуальных данных о географическом распределении клиентов по территории Украины помогает не только актуализировать маркетинговые кампании, но и правильно рассчитать бюджеты, чтобы направить усилия на те регионы, где сосредоточена целевая аудитория того или иного вида бизнеса.

— Расскажите, пожалуйста, о том, в чем состоят преимущества такой таргетированной рекламы от оператора?

— Нашу рекламу можно сравнить с таргетированной рекламой в соцсетях, но мы не конкурируем с ней. Скорее всего, оба метода дополняют друг друга. Большинство наших клиентов, использующих Vodafone Analytics, настраивает таргетинг и в социальных сетях.

Наше преимущество в том, что реклама от мобильного оператора позволяет достучаться до 19 млн потенциальных клиентов, не все из которых могут находиться в соцсетях.

Еще рекламное сообщение в телефоне может предоставить бизнесу отложенную продажу — клиент вернется к заинтересовавшему его предложению через некоторое время.

Михаил Веклич, National Account Manager

Михаил Веклич,

National Account Manager

— Михаил, а как вы помогаете своим клиентам найти оптимальные места для новых магазинов?

— Привлекательное место — то, где много потенциальных клиентов. Благодаря Vodafone Analytics мы собираем информацию с базовых станций Vodafone об интересующих наших клиентов адресах и анализируем количество абонентов, которые там бывают в течение месяца.

Команда наших аналитиков создала фильтры на основе математических моделей, которые покажут, кто эти люди. Мы расскажем, сколько из них мужчин, женщин, автомобилистов, путешественников и присоединим многие другие параметры: например, модели их телефона.

— А как это происходит на практике? Как вы решаете задачи своих клиентов?

— Сначала клиент приходит к нам с определенным запросом. Скажем, он планирует привлечь определенную аудиторию в свой новый магазин посуды.

Мы анализируем запрос и уточняем детали. Например, какая бизнес-задача у бренда, кто его основной покупатель и как они привлекают клиентов сейчас. Затем наша команда формулирует задачу, которую хочет решить заказчик. Только после этого мы вместе с ним финализируем техническое задание и отдаем аналитикам в работу.

Большинство кейсов клиентов содержат индивидуальные запросы, которые невозможно решить шаблонно. Аналитики совместно с Data Scientist разрабатывают метод, каким образом нужно находить целевую аудиторию.

В зависимости от заказа, наши специалисты анализируют ее и предоставляют аналитические результаты для клиента на дашборде. Это диаграмма с данными. Есть и другой алгоритм — рассылка информационных сообщений. Они поступают тем, кому заказчик хотел бы адресовать рекламу. В сообщениях рассказывают о компании и о том, чем ее предложение будет полезно для клиента.

Таким образом, наши инструменты для продвижения дополняют «классические»: рекламу на бордах, в интернете и на телевидении. В современном маркетинге такое построение коммуникации с помощью разных каналов хорошо работает, поэтому мы не отвергаем онлайн-маркетинг, а шагаем рядом с ним.

Как это работает на практике

Один из ярких примеров такого удачного сотрудничества — проект с Eldorado.ua. В его рамках было отправлено более 3,6 млн таргетированных сообщений, и в результате компания получила более 43 000 новых клиентов.

Для этого Eldorado.ua понадобилась только техническая задача, а Vodafone выполнил все необходимое для успешной реализации проекта: настроил рассылку, доставляет сообщения и разрабатывает отчет.

Таким образом, точный таргетинг позволил разделить целевую аудиторию Eldorado.ua на несколько подкатегорий, чтобы глубже проанализировать ее.

Вот так, с помощью рассылок с базы Vodafone, Eldorado.ua успешно привлекает новых покупателей.

Как видим, даже в сложных военных условиях украинский бизнес продолжает активно работать и искать новые решения. И это реально вселяет жесткую уверенность в нашем экономическом будущем!

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