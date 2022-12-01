Рекордно низкий уровень. Безработица в еврозоне в октябре снизилась до 6,5% 1 декабря, 13:08 Показатель опустился на рекордно низкий уровень за всю историю его расчетов (Фото:European Parliament via Twitter)

Безработица в 19 странах еврозоны в октябре понизилась до 6,5% по сравнению с 6,6% в сентябре.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные статистического управления Европейского союза, показатель опустился до рекордно низкого уровня за всю историю ведения его расчетов. Для сравнения, в октябре 2021 года безработица составляла 7,3%.

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Тем временем опрошенные Trading Economics аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне предыдущего месяца.

Самый высокий уровень безработицы среди европейских стран был зафиксирован в Греции (15,6%) и Испании (14,8%). Самый низкий показатель безработицы отмечен в Чехии (2,5%), Германии (2,7%) и на Мальте (2,8%).

В Европейском союзе безработица в октябре понизилась до 6% с 6,1% в сентябре (6,6% в октябре 2021 года). Всего в блоке было зарегистрировано 12,953 млн безработных, что на 7 тыс. ниже сентябрьского уровня.

Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась впервые за 1,5 года. Потребительские цены увеличились на 10% в годовом выражении.