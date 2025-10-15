Почему безалкогольное пиво — это больше, чем просто альтернатива? И как AB InBev Efes Ukraine внедряет культуру ответственного потребления в Украине и более 10 лет поддерживает глобальную инициативу Недели ответственного потребления пива, которая в этом году состоялась с 29 сентября по 5 октября? Больше о вкладе компании в изменение подходов к потреблению алкоголя и ответственности на рынке — далее.

Не ограничение, а новая норма

Безалкогольное пиво перестало быть запасным планом. Оно стало планом А. И это изменение — не просто модная волна, а часть глобального сдвига в культуре потребления. Поэтому в портфеле брендов AB InBev Efes Ukraine каждый может выбрать пиво, которое соответствует его стилю жизни.

Ведь потребители все чаще выбирают пиво без алкоголя: за рулем, во время бизнес-ланча, после тренировки или просто вечером в кругу друзей. И если употребление алкоголя не всегда уместно, безалкогольное пиво позволяет оставаться ответственным, не отказываясь от вкуса любимого напитка.

На это четко реагирует индустрия. По данным IWSR, мировой рынок безалкогольного пива рос на 7,9% в год в период 2021—2023. И достиг 33 миллионов гектолитров в 2023-м — это уже 1,8% от общего объема пивного рынка. С этим ростом растет и конкуренция за потребителя, у которого теперь есть выбор.

AB InBev Efes Ukraine является одним из лидеров этой трансформации в Украине. Компания понимает свою ответственность и роль в формировании культуры ответственного потребления алкоголя для сокращения случаев злоупотребления алкоголем. Одним из шагов, который более десятилетия внедряет AB InBev Efes Ukraine, является развитие безалкогольной категории пива. Таким образом потребители могут выбирать среди как алкогольных, так и безалкогольных опций любимых брендов пива, которые подойдут под любой случай. В частности, локальный продуктовый портфель компании AB InBev Efes Ukraine содержит 6 предложений безалкогольного пива, включая новинки 2025 года, такие как Lowenbrau Original Alkoholfrei 0 и Белое Alco 0 со вкусом грейпфрута.

Все они изготовлены по тому же принципу, как и алкогольное, то есть из тех же ингредиентов: вода, солод, хмель и дрожжи. А вот технологий изготовления безалкогольного пива есть несколько. В предыдущие годы компания использовала традиционные технологии остановки брожения и грубой дистилляции, которые давали сладкий или кисловатый вкус продукта. Такой вкусовой профиль безалкогольного пива до сих пор имеет своих ценителей среди потребителей. Сейчас же компания перешла к использованию новейших технологий: мембранной фильтрации при температуре ниже 40 °C и вакуумной дистилляции. Благодаря этому сохраняются ароматика, структура и глубина вкуса — все то, за что любят пиво. Компания также использует специальные расы дрожжей, которые добавляются при изготовлении безалкогольного пива.

AB InBev Efes Ukraine варит пиво и создает бренды, которые объединяют людей, чтобы делать мир лучше — как сегодня, так и через 100 лет. Компания не только производит алкогольное и безалкогольное пиво, а формирует вокруг него культуру: на уровне коммуникации, дизайна, продуктовых линеек, присутствия в спорте и социальных кампаниях. Пиво становится частью ответственного образа жизни — без запретов, но с пониманием контекста.

Фото: AB InBev Efes Украина

Что пить

Безалкогольное пиво — это больше, чем просто альтернатива. Это категория с характером, стилем, вкусом и свободой выбора. Такую философию внедряет AB InBev Efes Ukraine, формируя сознательное отношение к напитку и предлагая широкий выбор безалкогольных вариантов от известных пивных брендов.

Corona Cero

Глобальная инновация 2022 года

Corona — бренд о наслаждении моментом, летней легкости и балансе между стилем жизни и природой. Именно эта философия легла в основу создания Corona Cero — безалкогольной версии знаменитого лагера.

Corona Cero — не просто пиво, это выбор тех, кто хочет почувствовать атмосферу пляжа, где бы ни был, и оставаться ответственным. Оно создано для моментов отдыха: отдых у воды, терраса с друзьями, выезд на природу, лаунж в городе — и одновременно идеально подходит в ситуациях, когда алкоголь — не вариант: во время рабочего обеда, на вечеринке за городом, после которой надо садиться за руль.

Кстати, именно Corona Cero стала официальным партнером летних Олимпийских игр в Париже 2024 года, а теперь — и зимних 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это первый безалкогольный бренд пива, который стал спонсором Игр.

Фото: AB InBev Efes Украина

Lowenbrau Original Alkoholfrei 0

Безалкогольная новинка 2025 года в Украине

Lowenbrau — классика баварской пивной культуры с более чем 600-летней историей. Пиво с настоящим немецким характером, который и в безалкогольном варианте сохраняет аутентичность вкуса.

Lowenbrau Original Alkoholfrei 0 — пиво для тех, кто ценит традиции и привычный вкус. Оно может стать удачным выбором для любителей после тренировки, спортсменов, водителей, а также тех, кто хочет совместить ужин с настоящим пивным вкусом без алкоголя.

Фото: AB InBev Efes Украина

Белое Alco 0 со вкусом грейпфрута

Еще одна новинка 2025 года

Это освежающее безалкогольное пиво с приятной цитрусовой кислинкой, которое подойдет к легким салатам, рыбе, фруктовым тарелкам или даже суши.

Оно создано для пикников, встреч с друзьями, уикендов в парке. Это тот напиток, который можно употреблять в середине рабочего дня или после занятий спортом.

Фото: AB InBev Efes Украина

AB InBev Efes Ukraine — компания, которая формирует тренд ответственного потребления алкоголя , предлагая широкий и разнообразный портфель пивных предложений на рынке. Она сама создает изменения. Благодаря этому каждый потребитель может найти что-то свое под любое настроение или ситуацию.

Сергей Туров, директор Черниговской пивоварни AB InBev Efes Ukraine

Как отмечает Сергей Туров, директор Черниговской пивоварни AB InBev Efes Ukraine, в интервью для NV Бизнес:

«Мы мечтаем создавать лучшие моменты для своих потребителей. Это цель компании. Мы хотим быть лидером. Мы хотим, чтобы потребители нас знали, искали и выбирали. Мы продаем не просто пиво, мы продаем эмоции. А они могут быть разными в разное время: радость, ностальгия, желание отдохнуть. И наша миссия — создать все эти замечательные моменты для потребителя. Я в это верю, я сам этим живу».

Это стратегическое видение и является тем, что делает компанию не просто участником рынка, а двигателем новой культуры — осознанной, ответственной, инновационной.

Фото: AB InBev Efes Украина

Фудпейринг с безалкогольным пивом

Безалкогольное пиво перестало быть лишь альтернативой для водителей или тех, кто ограничивает потребление алкоголя. Сегодня это самостоятельный гастрономический тренд, который активно развивается в Украине и завоевывает место на столах в ресторанах и дома.

Отечественные пивовары — среди которых AB InBev Efes Ukraine играет одну из ведущих ролей — предлагают сорта «нулевок» с учетом вкусовых профилей и гастропар. Например:

Lowenbrau Original Alkoholfrei 0 гармонично сочетается с настоящими баварскими блюдами, такими как шницель с золотой корочкой или разнообразные колбаски с гриля.





Stella Artois Alcohol Free обладает насыщенным вкусом и хорошо сочетается с урбанистической едой, например, с бургерами, такос или пиццей.

Все чаще безалкогольное пиво выбирают гурманы — как компонент к ужину, не менее удачный, чем вино или коктейли. Как отмечает Евгений Ворожко, коммерческий директор по работе с ключевыми клиентами AB InBev Efes Ukraine, в материале NV:

«Пиво, особенно качественное безалкогольное, — это не просто напиток. Оно открывает огромный простор для сочетаний с различными блюдами. В ресторанах Европы пивной фудпейринг уже давно стал нормой. И мы видим, как это постепенно происходит и в Украине».

Этот сдвиг в восприятии подтверждает: безалкогольное пиво уже не ограничение — это новая норма, которая открывает новые вкусовые горизонты.

Фото: AB InBev Efes Украина

Изменение отношения украинцев

По данным рынка и опросов, количество потребителей безалкогольного пива в Украине неуклонно растет. Особенно это заметно среди молодежи и сознательных потребителей, которые стремятся к сбалансированному и здоровому образу жизни, но не хотят отказываться от любимого вкуса.

Как один из крупнейших производителей пива в Украине AB InBev Efes Ukraine осознает свою ответственность не только за качество продукции, но и за формирование культуры ответственного потребления алкоголя в обществе. Эта тема становится особенно актуальной во времена стремительных изменений в потребительских предпочтениях и растущего внимания к здоровому образу жизни.

Компания не просто производит алкогольную продукцию — она активно поддерживает социально важные инициативы, способствуюшие уменьшению случаев злоупотребления алкоголем. В частности, AB InBev Efes Ukraine придерживается принципа абсолютного запрета продажи алкогольного и безалкогольного пива лицам, не достигшим 18 лет. Все маркетинговые и коммерческие коммуникации компании ориентированы исключительно на совершеннолетнюю аудиторию, что подчеркивает ответственный подход к продвижению пивных брендов.

Кроме того, AB InBev Efes Ukraine ежегодно проводит активации «в полях» с командой продаж. Во время этих мероприятий сотрудники компании посещают торговые точки и напоминают продавцам о важности ответственных продаж алкоголя, обязательной проверке документов, удостоверяющих совершеннолетие (18+) покупателей. А также размещают и распространяют различные брендированные материалы, которые служат напоминанием ключевого сообщения: «Алкоголь должен продаваться только совершеннолетним потребителям».

Фото: AB InBev Efes Украина

Компания имеет широкий портфель, который включает напитки с содержанием алкоголя от 0% до 8%, что позволяет удовлетворять разнообразные вкусы и потребности потребителей, одновременно пропагандируя умеренность и сознательность в выборе напитков.

Одним из ключевых направлений социальной ответственности AB InBev Efes Ukraine являются регулярные активации, направленные на безопасность дорожного движения. Кампании наподобие «Выпил? За руль не садись!» стали неотъемлемой частью корпоративной социальной ответственности, ведь служат напоминанием о важности безопасного вождения авто, тем самым положительно влияя на уменьшение случаев вождения в нетрезвом виде.

Кроме того, все этикетки продукции содержат подробную информацию о составе и питательной ценности, а также предупреждающие сообщения, которые помогают потребителям делать осознанный выбор.

В этом году AB InBev Efes Ukraine в очередной раз присоединилась к глобальной инициативе — Неделе ответственного потребления пива (29 сентября — 5 октября), во время которой компания провела серию внутренних и внешних активностей, чтобы подчеркнуть важность культуры ответственного потребления.

Фото: AB InBev Efes Украина

Влияние мировых трендов

Мировые тенденции в производстве и потреблении безалкогольного пива имеют прямое влияние на украинский рынок. В частности, AB InBev Efes Ukraine быстро адаптирует мировые инновации для локального потребителя.

В странах Европы и США безалкогольное пиво уже давно перестало ассоциироваться с «нулевкой» — это целый класс продуктов с богатой вкусовой палитрой и премиальным позиционированием. В Украине эта тенденция только набирает обороты, и роль AB InBev Efes Ukraine здесь критически важна: компания не только импортирует инновации, но и активно локализует их с учетом предпочтений украинцев.

Также растет тренд на натуральность, который поддерживает идею «чистого» производства, — фактор, который влияет на растущее доверие к безалкогольному пиву.

Узнать больше об ответственном потреблении и новинках компании можно на официальном сайте AB InBev Efes Ukraine.