Шейх поможет Шольцу. Германия начнет получать газ из ОАЭ, чтобы обойтись без российских ресурсов
Олаф Шольц в ходе визита в ОАЭ (Фото:UAE Presidential Court / Handout via Reuters)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в ОАЭ подписал с президентом Эмиратов шейхом Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном соглашение в сфере энергетической безопасности и развития промышленности.
Согласно ему, нефтегазовая компания эмирата Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) заключила контракт о поставках сжиженного природного газа в Германию — компании RWE, сообщает Интерфакс-Украина.
ADNOC поставит первую партию СПГ в конце 2022 года в рамках пробной операции: газ поступит на плавучий терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле на севере ФРГ.
Накануне Шольц отправился в поездку по странам Персидского залива, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов. Канцлер надеется не только заключить соглашения о поставках СПГ, но и расширить сотрудничество в области новых технологий. В частности, это касается производства экологически чистого водорода.
В программе визита Шольца, кроме ОАЭ, также Саудовская Аравия и Катар.
Ранее сообщалось, что Германия может полностью отказаться от российского газа к 2024 году.
Также сообщалось, что правительство Германии решило национализировать крупнейшего импортера российского газа Uniper и намерено национализировать компанию Sefe — бывшую «дочку» Газпрома.
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