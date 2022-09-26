Шейх поможет Шольцу. Германия начнет получать газ из ОАЭ, чтобы обойтись без российских ресурсов 26 сентября, 12:02 Олаф Шольц в ходе визита в ОАЭ (Фото:UAE Presidential Court / Handout via Reuters)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в ОАЭ подписал с президентом Эмиратов шейхом Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном соглашение в сфере энергетической безопасности и развития промышленности.

Согласно ему, нефтегазовая компания эмирата Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) заключила контракт о поставках сжиженного природного газа в Германию — компании RWE, сообщает Интерфакс-Украина.

Видео дня

ADNOC поставит первую партию СПГ в конце 2022 года в рамках пробной операции: газ поступит на плавучий терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле на севере ФРГ.

Накануне Шольц отправился в поездку по странам Персидского залива, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов. Канцлер надеется не только заключить соглашения о поставках СПГ, но и расширить сотрудничество в области новых технологий. В частности, это касается производства экологически чистого водорода.

В программе визита Шольца, кроме ОАЭ, также Саудовская Аравия и Катар.

Ранее сообщалось, что Германия может полностью отказаться от российского газа к 2024 году.

Также сообщалось, что правительство Германии решило национализировать крупнейшего импортера российского газа Uniper и намерено национализировать компанию Sefe — бывшую «дочку» Газпрома.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.