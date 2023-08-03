Три амбулаторных комплекса от «Фундація Течія» і «Мобільні лікарі» совершили первый выезд 3 августа, 11:20 Новости компаний Фундація Течія

138 пациентов, 590 медицинских услуг и, надеемся, улучшение здоровья местных жителей в будущем. ГО «Фундація Течія» профинансировала, а благотворительный фонд Fortitude UA построил три амбулаторных комплекса проекта «Мобільні лікарі». На выходных они совершили первый выезд в село Новая Басань на Черниговщине.

Суббота, утро. Рядом с усталым от времени, но до сих пор рабочим фельдшерским пунктом в селе Новая Басань на Черниговщине остановились три грузовика с надписью «Мобільні лікарі». В феврале 2022-го по селу шли колонны бронетехники оккупантов, а теперь приехала колонна мобильных амбулаторий, чтобы жители прошли комплексное медицинское обследование.

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Каждая фура — это новая современная амбулатория, отвечающая требованиям Минздрава. Здесь три кабинета с кондиционерами, отоплением, вентиляцией, водоснабжением и электричеством, необходимой мебелью и оборудованием. Но главное — это квалифицированные врачи и медицинский персонал, который в ближайшие 8 часов будет обследовать местных жителей, многие из которых не были на обследованиях уже несколько лет.

Фото: Фундація Течія

Пока врачи готовили кабинеты к приемам, новобасанцы выстроились в очередь, не уменьшавшуюся в течение всего дня. 138 пациентов получили консультации у терапевта, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невролога, гинеколога, психолога. По направлению врачей сразу на месте пациентам делали УЗИ внутренних органов, электрокардиограмму и анализы крови, а также получали необходимые лекарства. Для пациентов весь комплекс услуг — бесплатный. Обустройство амбулаторий и стоимость выезда покрыла ГО «Фундація Течія».

«Мы помогаем делать украинскую медицину лучшей с 2019 года, прежде всего, модернизировали оборудование в детских больницах. Полномасштабное вторжение России поставило новые вызовы — поэтому мы поддержали проект „Мобільні лікарі“ и профинансировали комплекс, который доставляет качественные медицинские услуги жителям деоккупированных территорий Украины», — рассказывает Юна Чейс, глава правления «Фундація Течія».

Фото: Фундація Течія

Проект «Мобільні лікарі» придумала команда благотворительного фонда Fortitude UA, они занимаются организационной работой. ГО «Фундація Течія» профинансировала создание комплекса из трех полуприцепов и оплатило выезд в Новую Басань. Для этого потратили около 9 млн грн.

«У нас самый большой парк мобильных амбулаторных комплексов в Украине. Перед каждым выездом мы консультируемся с местным самоуправлением, чтобы сформировать оптимальный список специалистов и максимально удовлетворить потребности жителей. Спрос на наши выезды очень велик, поэтому призываем бизнес приобщаться к проекту», — комментирует Андрей Запитецкий, соучредитель проекта «Мобільні лікарі».

Представители деоккупированных регионов, которые хотят пригласить мобильную амбулаторию в свою общину, могут связаться с командой Fortitude UA.