«Мобильные врачи» и «Фундация Течия» запустили новый медицинский комплекс для деоккупированных территорий 27 июля, 15:39 Новости компаний Фундация Течия

Первую поездку амбулатория на колесах совершит в Новобасанскую громаду Черниговской области. Местных жителей будут консультировать шесть узкопрофильных специалистов, а также можно будет сделать УЗИ, анализы крови и получить необходимые лекарства.

Проект благотворительного фонду Fortitude UA «Мобильные врачи, предоставляющий бесплатные медицинские услуги жителям деоккупированных территорий, начал партнерство с общественной организацией «Фундация Течия». Вместе партнеры оборудовали три полуприцепа — это основа мобильного медицинского комплекса, который будет выезжать на пострадавшие от российской агрессии территории.

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Каждый полуприцеп состоит из трех кабинетов, обустроенных в соответствии с санитарными нормами и правилами Минздрава. У них есть системы кондиционирования, вентиляции и отопления, так что пациенты смогут комфортно получать медуслуги в любое время года. В каждом полуприцепе также есть дизельный генератор, стабилизатор напряжения, водонагреватель и 400 л запаса воды — этого достаточно для одного дня автономной работы.

Первый выезд нового комплекса запланирован на субботу, 29 июля, в Новобасанскую громаду Черниговской области. В мобильных кабинетах местных жителей будут принимать невролог, гинеколог, эндокринолог, кардиолог, терапевт и офтальмолог. Здесь же можно будет сдать анализы, пройти ЭКГ и УЗИ, а также получить лекарства по рекомендациям медиков. Все консультации, процедуры и препараты бесплатны для пациентов.

«Мы позаботились о комфорте пациентов и обеспечили доступ для людей с инвалидностью. Также обустроили лабораторию, аптеку и помещение для медперсонала. Все, как у привычной больницы, только с доставкой к пациентам. Сегодня у нас самый большой автопарк мобильных амбулаторий в Украине. И это только начало, в планах — серьезное масштабирование», — комментирует Александр Бухтияр, соучредитель проекта «Мобильные врачи».

Для покупки, обустройства, оборудования полуприцепов и финансирования первого выезда ОО «Фундация Течия» передала проекту 8,85 млн грн.

«Мы помогаем развиваться украинской медицине с 2019 года, в нашем фокусе были и остаются детские онкобольницы. Но новые вызовы требуют новых проектов, поэтому мы поддержали „Мобильных врачей“. Это действительно качественные медуслуги, которые будут доставлять в места, где оккупанты оставили после себя руины. Так мы присоединяемся к восстановлению этих регионов и начинаем с медицины», — объясняет Олег Крот, президент «Фундации Течия» и управляющий партнер холдинга TECHIIA.



Справка:

«Фундация Течия» с 2019 года реализует проект «Выздоравливай скорее!», в рамках которого помогла модернизировать оборудование в 19 медучреждениях в 14 городах Украины. Стоимость модернизации — почти 27 млн. грн. По данным врачей, это оборудование уже помогло провести более 8,5 тысяч операций и более 84 тысяч лабораторных исследований.

«Мобильные врачи» — проект, обеспечивающий доступ к профессиональной медицине и лекарствам жителям деоккупированных территорий. В его рамках в пострадавшие села выезжают грузовики, оборудованные под полноценные медицинские кабинеты и лаборатории. Команду врачей формируют под запрос громады. Первый выезд состоялся в октябре 2022 года в село Мощун Киевской области. К июню 2023 года проект успел охватить более 1000 человек из сел Черниговской, Киевской, Сумской областей. В планах — Запорожская, Харьковская, Херсонская, Луганская и Донецкая.