Метинвест передал силам обороны Украины более 1500 современных БПЛА 20 июля, 15:13 Они приближают победу Метинвест

За почти полтора года полномасштабной войны Группа Метинвест передала различным подразделениям сил обороны Украины более 1500 БПЛА. Вся помощь оказывается бесплатно в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

С каждым днем динамика «войны дронов» набирает обороты. Украинские защитники массово используют БПЛА для разведки, наведения, корректировки ударов, уничтожения целей и сбора информации о попаданиях. Однако в условиях боевых действий техника является расходным материалом и требует своевременного пополнения. Чтобы обеспечить нашим воинам преимущество над врагом, Метинвест наладил системные поставки БПЛА различных модификаций.

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С начала полномасштабного вторжения защитники Украины получили от Метинвеста более 1500 разведывательных БПЛА

Кроме непосредственно закупки, компания берет на себя вопросы организации, логистики, поиска и поставки этих дефицитных приборов. Это большой объем работы, что значительно облегчает задачу защитникам и позволяет сосредоточиться на противостоянии агрессору.

Воздушные « глаза» для воинов

Одними из самых востребованных моделей, пользующихся спросом среди защитников, являются разведывательные дроны DJI Mavic, помогающие эффективно выявлять технику, перемещения россиян и корректировать удары по их позициям. Конкурентным преимуществом этой модели является отличная оптика и навигация. Например, рекордно большую партию БПЛА — сотню Mavic 3 Fly More Combo — Метинвест передал Сухопутным войскам ВСУ для защиты восточного и южного направлений фронта.

Autel EVO II — еще одно из самых технологичных оборудований на рынке. Модель оснащена мощной камерой и двумя каналами связи. Детали корпуса беспилотника выполнены из карбона, что дает дополнительную прочность. В комплект входит планшет-контроллер, аккумуляторы и подсветки. В частности, партию таких БПЛА получило Главное управление разведки.



Распаковка: какое оборудование передает Метинвест защитникам Украины https://www.youtube.com/watch?v=Iy507WD2sfY

Также Метинвест доставляет на передовую разведывательные БПЛА, работающие по принципу самолета, например «Валькирии». Десять таких беспилотных авиационных комплексов недавно получили пограничники. «Невидимые» для вражеских РЭБ, эти БПЛА украинского производства могут летать даже в сложных погодных условиях и предоставлять ценную информацию о расположении и перемещении врага, которую другими способами не получишь.

Защитники получили от Метинвеста полсотни самолетов разведывательного типа: "Фурий", "Эльфов", "Валькирий" / Фото: Метинвест

Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест:

— Наличие современных БПЛА — важный залог успеха армии во время боевых действий. Техника помогает следить за силами противников, перенацеливать оружие, принимать меры, чтобы остановить продвижение врага или спасти жизнь. Поэтому с начала войны Метинвест в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова сосредоточил усилия на непрерывной поставке БПЛА для наших защитников. На данный момент мы уже передали на фронт более 1500 технологичных «птичек» и будем поставлять их и в дальнейшем. Мы верим в победу Украины и делаем все возможное, чтобы этот момент наступил как можно скорее, а наши воины вернулись домой.

Фото: Метинвест

Такое количество переданных дронов делает Группу Метинвест крупнейшим поставщиком БПЛА для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительные фонды.

Всего с начала полномасштабной войны в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Метинвест направил на поддержку украинской армии более 2 млрд грн. Кроме дронов, компания поставляет Силам обороны государства военную оптику, защитную амуницию, мобильные укрытия, защитные щиты для автомобилей, автомобили и другое снаряжение, которое помогает останавливать агрессора.



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