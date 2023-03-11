Bershka, Zara и Pull&Bear вернутся в Россию под новыми названиями — СМИ 11 марта, 15:45 Bershka, Zara и Pull&Bear вернутся в Россию под новыми названиями (Фото:REUTERS / Borja Suarez)

Магазины брендов одежды Bershka, Zara и Pull&Bear в апреле снова заработают в России, но под новыми названиями, пишут российские СМИ.



Как сообщает телеграм-канал Mash, Bershka вернется в Россию под новым названием — Ecru, Pull&Bear станет DUB, а Zara — Maag.

Отмечается, что открытие перенесли на апрель из-за землетрясений в Турции, а компании уже набирают 4500 человек персонала. Одежду для российского рынка компании будут производить на турецких и китайских заводах.

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По информации СМИ, на работу планируют принять и старых сотрудников, некоторым из них уже поступили звонки с приглашением вернуться. Набор ведется в 240 магазинах по всей России. По словам сотрудников, повышать цены компания не планирует.



Ранее российский холдинг Melon Fashion Group (Love Republic, Zarina, Befree) анонсировал открытие новой сети магазинов сегмента «доступный премиум» — Idol, которая должна заменить на российском рынке бренд Massimo Dutti компании Inditex, вышедшей из России после ее вторжения в Украину.

Испанский фэшн-гигант Inditex, которому принадлежат бренды Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Zara, Stradivarius и другие, временно прекратил работу в РФ год назад. Причиной этого решения стало то, что компания не могла гарантировать непрерывность сделок и коммерческих условий в РФ.