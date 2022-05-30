«Горючее идет в сухую землю». Почему цена на бензин достигла 60 грн за литр — простое объяснение эксперта 30 мая, 19:06 Цей матеріал також доступний українською Бензин в Украине может стоить и по 60 грн за литр (Фото:Skitterphoto / Pixabay)

Цены на горючее формирует ажиотажный спрос, а не недостаток его поставки. Именно поэтому не удается так быстро ликвидировать дефицит автомобильного топлива.

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Об этом заявил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире Радио НВ в программе Специальный эфир.

«Когда составляем прогнозный баланс, все равно не рассчитываем на такой ажиотаж. Если просуммировать все, что поставляют в Киев, это не очень отличается от довоенного уровня. То есть горючего везут много, но такое впечатление, что оно идет в сухую землю, потому что люди… Мы видим этот частный транспорт — и каждая машина с канистрой. И именно поэтому не удается так быстро ликвидировать тот дефицит», — рассказал он.

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«Потому что многие просто стоят в тех очередях, чтобы залить 10 литров в полный бак, у них нет критической потребности в том горючем, а есть какой-то страх… С полным баком, видимо, спится как-то ночью легче», — добавил эксперт.

«Что касается цен, конечно, когда было государственное регулирование, которое было отменено 10 дней назад, там была цена 40−45 грн на бензин, дизель. Это цена, которая справедлива бы при условии стабильного рынка, когда у нас все хорошо, много топлива — это в мирное время объективная цена. Сейчас мы 52, 58, 60 грн за литр видим в ключевых сетях. Это уже реакция на высокий спрос, и я не знаю, возможно, это — не конечный уровень, возможно, она будет еще выше для того, чтобы и дальше пытаться побороть этот ажиотажный спрос», — рассказал Куюн.

По его словам, поскольку государственное регулирование цен на автотопливо уже отменено Кабмином, то «задумка такова, что когда спрос уймется, сбалансируется рынок, начнет накапливать запасы, тогда начнет снова работать конкуренция, начнут работать рыночные механизмы и цена должна снижаться до объективного уровня».

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