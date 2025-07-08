Предвыборное обещание Трампа. Белый дом отменил льготы для одного из видов энергетики

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене федеральных субсидий и налоговых льгот для ветровой и солнечной энергетики, выполнив предвыборное обещание.

Об этом сообщается на сайте Белого дома. В указе утверждается, что правительство США «слишком долго заставляло американских налогоплательщиков субсидировать дорогие и ненадежные источники энергии, такие как ветер и солнце».

Трамп отметил, что такие проекты вытесняют доступные и надежные внутренние источники энергии, угрожают электросети и «портят красоту природного ландшафта» США.

Отдельное внимание уделяется вопросу национальной безопасности — в указе отмечается, что «зеленые» субсидии делают США зависимыми от цепей поставок, контролируемых иностранными противниками.

Перед выборами Трамп неоднократно говорил, что отменит налоговые льготы на чистую энергию, введенные при администрации Байдена, которые он назвал ненужными и вредными для американского бизнеса и энергетической независимости.

Ранее сообщалось, что Трамп начал открытую борьбу за энергетическое доминирование США на планете.