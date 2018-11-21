Белорусы заинтересовались покупкой крупнейшего производителя электроэнергии в Украине

Белорусское госпредприятие Нефтебитумный завод планирует принять участие в аукционе по продаже 78,28% акций украинской энергогенерирующей компании Центрэнерго.
Об этом свидетельствуют данные Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает агентство Интерфакс-Украина.
Фонд госимущества проведет конкурс по продаже государственного пакета акций Центрэнерго 13 декабря в 11:00.
Ранее Кабинет министров обнародовал условия продажи 78,2% акций Центрэнерго.
Центрэнерго - крупнейшая энергогенерирующая госкомпания. 78,3% акций принадлежит Фонду госимущества. Эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя).
Приватизация Центрэнерго является одним из ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го. По итогам прошлого года компания в 5 раз увеличила чистую прибыль - до 1,9 млрд грн. Активы на конец 2017 года превысили 10 млрд грн.
Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.
Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.
В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.
В мае Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.
Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который входили 26 предприятий.
Добавим, что поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.
Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,1 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, которая уже владеет в них контрольным пакетом.
Госбюджет-2018 предусматривает поступления от приватизации 21,3 млрд грн.
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