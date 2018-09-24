Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт дороги в Украине

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Это самый большой тендер, который выиграла белорусская компания в Украине
Фото: Укравтодор/Facebook

Это самый большой тендер, который выиграла белорусская компания в Украине

Белорусская компания Строительно-монтажный трест №8 выиграла тендер на текущий средний ремонт автодороги М-05 Киев - Одесса 695 млн грн.

Об этом сообщается в системе Прозорро, пишут Наши гроши.

До конца 2020 года трассу отремонтируют на участке км 128 + 028 - км 143 + 028 длиной 15 км. Гарантийный срок на дорожную одежду составляет десять лет.

По итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, смесь ЩМА-20 стоит 2 532 грн/т, а асфальтобетон крупнозернистый типа А марки 1 - 1 818 грн/т, что соответствует рынку и другим тендерам.

Асфальтобетон белорусской компании поставлять Специализированное строительно-монтажное управление Подряд Григория Жабского, Татьяны Казнодей, Андрея Сороченко, Юлии Татариновой, Сергея Богатырева и Анны Скиценко - дочери экс-гендиректора Киевавтодора и экс-депутата Киевсовета (УДАР) Владимира Жукова.

На заработную плату выделено около 6,1 млн грн., То есть 0,9% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 0,2% - 1,2 млн грн.

Строительно-монтажный трест №8 входит в белорусский государственный холдинг Белавтодор. С июля 2017 года вместе с облавтодорами из Бреста, Гомеля и Гродно он выиграл тендеров в Украине на 1,3 млрд грн, из которых этот - самый большой.

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