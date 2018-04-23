Белорусский арбитраж взыскал с Укртранснафты $8 миллионов по спору о прокачке нефти

Суд принял решение взыскать с БНК $24 млн компенсации, а с Укртранснафты – $31,8 млн

Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате принял решение о взыскании с компании Укртранснафта в пользу Белорусской нефтяной компании (БНК) $7,8 млн по спору о прокачке нефти маршрутом Южный-Броды-Мозырь.

Об этом сообщается в годовом отчете Укртранснафты, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что суд принял решение взыскать с БНК $24 млн компенсации за неиспользованные объемы транспортировки согласно контрактному условию "качай или плати", а с Укртранснафты – $31,8 млн компенсации за изменение качества нефти.

Таким образом, по итогам взаимозачета БНК выиграла в суде у Укртранснафты $7,8 млн.

Кроме того, в отчете говорится, что БНК в начале февраля 2018 года подала заявление в Апелляционный суд Киева на получение разрешения для исполнения решения белорусского арбитража.

В свою очередь, Укртранснафта ожидает завершения судебного производства до конца 2018 года и создала обеспечение под выполнение этого решения на сумму 220,5 млн грн.

Напомним, что Укртранснафта заполняла простаивающую нитку трубопровода Дружба на участке Мозырь-Броды нефтью сорта Urals, которая до этого была извлечена с нефтепровода Одесса-Кременчуг (там сейчас транспортируется Azeri Light).