Бельгийцы решили построить солнечную электростанцию в Украине

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Проектная мощность солнечной электростанции составит 25-30 МВт
Фото: pixabay/sxbing

Проектная мощность солнечной электростанции составит 25-30 МВт

Бельгийская компания Upgrade Energy планирует построить на территории Житомирской области солнечную электростанцию.

Об это сообщается в меморандуме о сотрудничестве с Житомирской ОГА, передает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что проектная мощность солнечной электростанции составит 25-30 МВт. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в €21-24 млн.

В ОГА  добавили, что уже заключены договоры аренды земельных участков. Проект планируют реализовать в течение следующих двух лет.

Напомним, что летом 2017 года компания UDPR ввела в эксплуатацию Дымерскую солнечную электростанцию в Киевской области.

Кроме того, в апреле прошлого года в Яворовском районе Львовщины открыли первую очередь новой электростанции Озерная мощностью 9,9 МВт. 

А в начале января 2018 года канадская TIU построила солнечную электростанцию установленной мощностью 10,5 МВт в Никополе Днепропетровской области за €10 млн.

В феврале украинская компания Солар Парк построила и ввела в эксплуатацию новую солнечную электростанцию (СЭС) в Запорожской области.

 

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