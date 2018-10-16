Бельгийцы купили конопляный бизнес Терещенко

Бывший мэр Глухова Мишель Терещенко продал свой бизнес по выращиванию льна и ненаркотической конопли.
Об этом он сообщил в интервью изданию iAgro.
"Три недели назад я продал свой бизнес бельгийской компании. То есть он - уже не мой", - заявил Терещенко.
При этом он не уточнил, какая компания приобрела бизнес. Однако по данным iAgro, это бельгийский партнер, с которым Терещенко начинал льняной бизнес в Украине.
Терещенко рассказал, что для бизнеса он брал в аренду землю у Глухова, сначала выращивал лен, а затем ненаркотическую коноплю - по 400 га под лен и столько же под коноплей.
По его словам, самую большую прибыль на гектар дает конопля.
"Если есть перерабатывающий завод, то вы можете получать прибыль и после сбора на поле, и от продукции завода. Вместе это дает более €2 тыс. с гектара, то есть дело очень прибыльное. Но нужны сильные стартовые инвестиции", - отметил Терещенко.
Отметим, что 1 октября Терещенко заявил о решении баллотироваться на пост президента Украины.
Он пояснил, что принял это решение, потому что среди нынешних кандидатов в президенты не видит ни у кого политической воли для изменения страны и борьбы с коррупцией.
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