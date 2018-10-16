Бельгийцы купили конопляный бизнес Терещенко

Бывший мэр Глухова Мишель Терещенко продал свой бизнес по выращиванию льна и ненаркотической конопли.

Об этом он сообщил в интервью изданию iAgro.

"Три недели назад я продал свой бизнес бельгийской компании. То есть он - уже не мой", - заявил Терещенко.

При этом он не уточнил, какая компания приобрела бизнес. Однако по данным iAgro, это бельгийский партнер, с которым Терещенко начинал льняной бизнес в Украине.

Терещенко рассказал, что для бизнеса он брал в аренду землю у Глухова, сначала выращивал лен, а затем ненаркотическую коноплю - по 400 га под лен и столько же под коноплей.

По его словам, самую большую прибыль на гектар дает конопля.

"Если есть перерабатывающий завод, то вы можете получать прибыль и после сбора на поле, и от продукции завода. Вместе это дает более €2 тыс. с гектара, то есть дело очень прибыльное. Но нужны сильные стартовые инвестиции", - отметил Терещенко.

Отметим, что 1 октября Терещенко заявил о решении баллотироваться на пост президента Украины.

Он пояснил, что принял это решение, потому что среди нынешних кандидатов в президенты не видит ни у кого политической воли для изменения страны и борьбы с коррупцией.