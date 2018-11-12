Беларусь задумалась о строительстве порта на границе с Украиной

Беларусь рассматривает возможность строительства речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной для выхода в Черное море.
Об этом заявил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, передает беларусское агентство БелТА.
Проектом заинтересовался турецкий инвестор - компания Derin Shipping & Trading Co.
Портовый терминал могут построить в деревне Нижние Жары (Брагинский р-н Гомельской обл.).
Отмечается, что благодаря речному порту Беларусь сможет транспортировать калийные соли, нефтепродукты, гранит с глушкевичского месторождения, мясо-молочную продукцию, машиностроительную технику.
Украинская сторона подтвердила техническую возможность прохождения судов класса "река-море" от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары.
При этом необходимо учесть габариты судовых шлюзов Днепровского каскада после выполнения работ по дноуглублению - протяженностью 103 км на глубину 3,65 м при отметке 102,0 м по Балтийской системе Киевского водохранилища.
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