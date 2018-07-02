Беларусь предложила Украине создать новый ж/д маршрут в ЕС

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Беларусь предложила Укрзализныце создать железнодорожный маршрут в Европу
Фото: pixabay/27707

Беларусь предложила Укрзализныце создать железнодорожный маршрут в Европу

Белорусская железнодорожная администрация предложила Укрзализныци организовать новый логистический маршрут в Европейский Союз через пограничный переход Изов-Грубешив.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"Белорусская железнодорожная администрация предложила руководству Укрзализныци рассмотреть перспективы сотрудничества с польской железнодорожной компании PKP LHS по организации нового логистического маршрута в направлении Европейского союза через пограничный переход Изов-Грубешов", -  говорится в сообщении.

В Белоруси также отметили, что в случае получения согласия готовы организовать трехстороннее совещание относительно тарифных условий и технологии перевозок этим логистическим маршрутом.

Напомним, ранее польская железнодорожная компания PKP LHS начала тестирование нового маршрута в Китай через територию Украины.

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