Беларусь останется без McDonald’s. Вместо него будет Вкусно — и точка, как и в России 11 ноября, 12:13 В Беларуси больше не будет ресторанов McDonald’s, будет, как в России (Фото:robi-pastores / Pexels)

Белорусские McDonald’s начнут работать под брендом Вкусно — и точка.

Соответствующий франчайзинговый договор с белорусским оператором сети McDonald’s КСБ Виктори Рестораны заключила российская компания Вкусно — и точка.

«Вкусно — и точка завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением КСБ Виктори Рестораны. До момента перехода сеть продолжит работу под брендом Макдоналдс на белорусском рынке. Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель, после того, как будут завершены все необходимые юридические процедуры и решены организационные вопросы», — говорится в заявлении российском компании.

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На данный момент в Беларуси работают 25 ресторанов McDonald’s в шести городах, в год они обслуживали до 10 млн посетителей.

«Подписание договора о франчайзинге — очень важный шаг для нашей компании, фактически мы выходим на новый для нас рынок. Теперь Вкусно — и точка будет работать не только в России, но и в Беларуси, и это только начало», — заявил владелец российской компании Александр Говор.

Вкусно — и точка выкупила российский бизнес McDonald’s в мае. До этого она была одним из франчайзи американской компании. Первые рестораны под новым брендом открылись в РФ 12 июня.

McDonald’s решил полностью уйти из РФ в мае, хотя рестораны в стране-агрессоре были закрыты еще в марте.