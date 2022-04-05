Прогиб засчитан. Беларусь будет платить за российский газ в рублях 5 апреля, 20:38 Цей матеріал також доступний українською Два диктатора: Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via Reuters)

Беларусь будет рассчитываться с Газпромом за поставляемый газ в рублях.

Соответствующие договоренности подписали министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и глава правления Газпрома Алексей Миллер 5 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

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В пресс-службе Совета министров Беларуси заявили, что «цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».

Ранее премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что РБ в 2022 году будет рассчитываться с РФ за поставки нефти и газа в российских рублях. «Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, — отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. Это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо осуществлять расчеты в их национальной валюте», — сказал он.

В марте парламент Беларуси одобрил законопроект о ратификации протокола о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам на территории республики.

Как сообщает Интерфакс-Украина, протокол предусматривает, что в 2022 году цена на газ для Беларуси составит $128,52 за тысячу кубометров.

Ранее Владимир Путин своим указом ввел новый порядок оплаты поставок российского трубопроводного газа в «недружественные страны»: с 1 апреля Газпром получает оплату экспортируемого в них газа в рублях через счета в Газпромбанке.

Беларусь к «недружественным странам» РФ не относится.

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