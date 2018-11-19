Беглый олигарх Курченко монополизировал экономику оккупированного Донбасса - СМИ

После псевдовыборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в руки структуры компании Внешторгсервис, которую связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Об этом пишет Радио Свобода.

Отмечается, что у власти в Донецке пришел бывший так называемый и.о. председателя незаконной группировки "ДНР" Денис Пушилин. И объявил новый курс - на развитие экономики.

"Интегрируясь в экономику Российской Федерации, мы не хотим быть потребителем или дотационным регионом. Донбасс способен не только зарабатывать на себя, но и быть впереди многих устойчиво развитых государств", - заявлял Пушилин.

Полномочия по развитию экономики Пушилин делегировал так называемому "премьер-министру ДНР" Александру Ананченко.

Упоминаний об Ананченко практически нет. Даже на медиаресурсах незаконной группировки "ДНР" нет его ни официальной фотографии. Только одна - в профиль, на фотографии он с гражданином России Владимиром Пашковым - экс-вице-губернатором Иркутской области.

Теперь Пашков в Донецке, возглавляет влиятельную структуру компании Внешторгсервис и "развивает республику".

Эта компания с прошлого года руководит практически всеми шахтами и заводами на оккупированной территории. Добытый уголь и готовый металл затем попадают в Россию - без ведома украинских владельцев захваченных предприятий.

"Мы мониторим и железнодорожную информацию, и таможенную статистику. И судя по данным, которые мы видим, ежемесячно около 400-500 тыс. тонн угля с временно оккупированной территории пересекают границу с РФ", - рассказывает руководитель офиса главы ДТЭК Энерго Денис Диденко.

Кроме того, отмечается, что монополистом по поставкам и продаже продукции с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей стала фирма Газ-альянс того же Курченко.

Весной этого года Министерство экономики России запретило другим трейдерам контактировать с группировками "ЛНР" и "ДНР". В связи с чем позже российские фирмы даже написали коллективное письмо Владимиру Путину.

Структуры Курченко сегодня фактически контролируют все промышленные гиганты неподконтрольного Донбасса, говорят эксперты.

Под властью Пушилина процесс монополизации только ускорился. Один из первых указов, который он подписал в качестве так называемого и.о. "главы ДНР" - передача Внешторгсервис Докучаевского флюсо-доломитного комбината.

Фактически ликвидировано торговый дом Уголь Донбасса, который был подконтрольный бывшему подельнику убитого Захарченко - Александру Тимофееву (кличка Ташкент). В итоге все финансовые потоки окончательно переходят из-под контроля местных боевиков в руки российским бенефициарам Внешторгсервиса, отмечает аналитик Кальмиусской группы Виталий Сизов.

Внешторгсервис, как и другие структуры олигарха Курченко - в "черном списке" Министерства финансов США.

В украинском списке санкционных предприятий этот единственный монополист, который зарабатывает на украинских предприятиях на оккупированном Донбассе, почему-то не значится.