Под крылом бывшего нардепа. БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 244 млн грн таможенных платежей при транзите нефтепродуктов 13 февраля, 18:11 Схема нанесла госбюджету ущерб на сумму более 244 млн грн (Фото:esbu.gov.ua)

Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты более 244 млн таможенных платежей при транзите нефтепродуктов в 2020—2022 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.



Следствие установило, что служащие эти перевозчика нарушили требования и условия таможенного режима во время транзита нефтепродуктов по магистральному нефтепродуктопроводу, в период с 2020 по 2022 годы. Поэтому они должны были оплатить таможенные платежи в бюджет.

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В свою очередь служащие финансового гаранта занизили сумму пошлины, следовательно, не выполнили обязательства по обеспечению уплаты таможенных платежей, что нанесло госбюджету убытки на сумму более 244 млн грн.

БЭБ установило, что бенефициары компании фингаранта — люди, подконтрольные народному депутату «беглецу», который в начале года был лишен гражданства Украины. Имя бывшего депутата не разглашается.

По результатам обысков изъяты документы о предоставлении услуг фингаранта, документация подтверждающая избежание обязательства уплаты таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы. Кроме того, при обыске помещений Энергетической таможни Государственной таможенной службы изъяты копии транзитных таможенных деклараций и незаконное разрешение изменения таможенного режима.

Детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

Ранее сообщалось, что начальника киевского БЭБ отстранили от обязанностей после того, как его подчиненный попался на взятке.