На 1,8 млрд грн. БЭБ передало в управление АРМА железную руду, принадлежащую российскому олигарху 7 февраля, 14:57 Руду планировалось в дальнейшем нелегально переправить морскими судами на территорию России (Фото:esbu.gov.ua)

Бюро экономической безопасности передало в управление АРМА почти 170 тыс тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Бюро, следствие установило местонахождение подпольных складов РФ на территории нескольких морских портов в Одесской области. На них хранилось стратегическое сырье, которое планировалось в дальнейшем нелегально переправить морскими судами на территорию России.



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Эти полезные ископаемые косвенно принадлежат подсанкционному путинскому олигарху Алишеру Усманову через компанию-нерезидента, сообщило ЭП.

Ранее сотрудники БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В течение 2021−2022 годов она задекларировала перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии, в таможенном режиме «транзит».

Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых при импорте товаров на территории Украины, служащие компании использовали механизм так называемого прерванного транзита. Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины. Таким образом, в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость был нанесен ущерб бюджету нашего государства в размере более 118 млн грн.

Общая стоимость активов граждан России и Беларуси, арестованных детективами БЭБ, составляет более 41 млрд грн.