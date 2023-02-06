Украина национализировала титановые активы российского олигарха на сумму 2 миллиарда гривен

6 февраля, 17:58
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Демуринский ГОК (Фото:БЭБ)

Демуринский ГОК (Фото:БЭБ)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в пользу государства все активы ООО Демуринский горно-обогатительный комбинат, принадлежавших гражданину России Шелкову Михаилу.

Бюро экономической безопасности вместе с СБУ национализировали также движимое и недвижимое имущество предприятия и денежные средства на счетах на сумму 14,4 млн. грн.

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Для искового заявления детективы Бюро экономической безопасности Украины и Службы безопасности Украины предоставили необходимую доказательную базу и материалы Офису Генерального прокурора и Департаменту санкционной политики Министерства юстиции Украины.

Апелляционная палата ВАКС разрешила конфисковать Демуринский ГОК российского олигарха и бывшего топ-менеджера Ростеха Михаила Шелкова 3 февраля.

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Накануне вторжения России в Украину российский производитель титана ВСМПО-Ависма продал свои акции в Демуринском ГОКе. По данным NV Бизнес их могли купить бизнесмены, связанные с украинской государственной ОГХК.

Передача доли состоялась 20 февраля 2022 года. Единственным основателем Демуринского ГОКа является Limpieza Limited (Кипр). Ее владельцами были Корпорация ВСМПО-Ависма (75%) и Bolatico Limited (Кипр, 25%). Именно Bolatico Limited сконцентрировала 100% акций Limpieza Limited.

Ранее ВАКС частично удовлетворил иск Минюста о конфискации украинских активов российского миллиардера Михаила Шелкова, основного бенефициара российской Корпорации ВСМПО-Ависма, крупнейшего в мире производителя титана.

Михаил Шелков ранее возглавлял инвестиционное подразделение российской госкомпании Ростех. Вместе с партнерами Шелков владеет контрольным пакетом акций.

https://www.youtube.com/watch?v=yBfdnsio_mI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Олигархи Титан Конфискация Михаил Шелков Демуринский ГОК ВСМПО-Ависма

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