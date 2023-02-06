Привет Лукашенко и Мазепину. БЭБ арестовала российские и белорусские минудобрения почти на 100 млн грн 6 февраля, 16:25 БЭБ арестовала 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями (Фото:СБУ via Twitter)

БЭБ и СБУ арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями.



БЭБ и СБУ арестовали 11,8 тыс. тонн минеральных удобрений российского и белорусского производства, примерная стоимость которых составляет почти 100 млн грн.

Об этом говорится в сообщении БЭБ.

Видео дня

Арестованные удобрения принадлежат российскому Уралкалию и белорусскому Беларуськалию. Удобрения обнаружили в 170 вагонах, которые находились на территории Морского специализированного порта в Николаеве. Он входит в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

По данным следствия вагоны с минудобрениями ввезли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения РФ и находились в режиме «транзит».

Также детективы БЭБ установили, что проходила реализация минудобрений на территории Украины без соответствующего отражения в налоговой отчетности и уплаты налогов.

Это привело к фактическому непоступлению в бюджет средств на сумму более 10 млн грн, отмечают в Бюро.

Сообщается, что владельцы груза планировали переправить его в третьи страны.

Как сообщалось, Укрзализныця из-за санкций остановила транзит минеральных удобрений Беларуськалия еще до начала полномасштабного вторжения РФ — 16 февраля.

9 марта 2022 года ЕС ввел новые санкции против белорусских банков, 160 российских бизнесменов и политиков. Среди попавших под санкции лиц были, в том числе бывший основной владелец Уралкалия Дмитрий Мазепин. До вторжения его сын Никита Мазепин был гонщиком команды Haas в Формуле 1.

