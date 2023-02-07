Для стимулирования инвестиций в развитие. Байден хочет вчетверо поднять налог на обратный выкуп 7 февраля, 16:39 Прохождение предложения через Конгресс проблематично (Фото:Leah Millis/Reuters)

Президент США Джо Байден предложит поднять в четыре раза с 1% введенный с этого года налог на обратный выкуп акций.

Как сообщает The Wall Street Journal, администрация Байдена предполагает, что так у корпораций будет больше стимулов вкладываться в развитие, а не избыточно вознаграждать акционеров.



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Издание отмечает, что прохождение предложения через Конгресс проблематично. За однопроцентный налог в контролируемой тогда демократами нижней палате в прошлом году не голосовал ни один республиканец.

Критики говорят, что предложение прямо повредит пассивным инвесторам, в том числе клиентам пенсионных фондов. Однопроцентный налог с обратного выкупа акций на стратегию больших компаний, похоже, не повлиял — он отнял у компаний S&P 500 лишь 0,5% прибыли. Порог, при котором они начнут перераспределять прибыль с обратного выкупа на дивиденды, находится где-то у 2,5%.

Поводом для актуализации разговоров об этом налоге в США послужили сверхприбыли нефтяных компаний, связанные с энергокризисом, который вызвала война России против Украины.