Когда инклюзивность — не про тренд, а про ценности: долговременная стратегия BAT Украина

Современный бизнес невозможно представить без внедрения принципов многообразия и инклюзивности. Для украинских компаний стремление обеспечить для своих сотрудников доступные, комфортные и безопасные рабочие условия постепенно становится не только этическим выбором, но и стратегической необходимостью — ведь организации, которые создают комфортную среду для всех, получают сильные команды и лучшие результаты.

Как именно практики инклюзивности применяются в крупных бизнесах, рассказываем на примере BAT Украина — компании, которая давно сделала инклюзивную политику частью своей долговременной стратегии.

Инклюзивность как ценность

Основой для запуска и контроля внедрения всех практик доступности в BAT Украина служит «Компас инклюзивности» — стратегия, целью которой является 360° доступность для своих сотрудников и потребителей.

Она соответствует глобальной повестке дня D&I и отражает ценности компании, которые она последовательно реализует на более чем 175 рынках по всему миру. В документе речь идет не только о физической доступности, а об удовлетворении полного спектра потребностей человека — социальных, культурных, образовательных, цифровых и т. д.

В компании отмечают, что инклюзивной является среда, где у каждого сотрудника есть возможность работать в доступных офисных и производственных помещениях, пользоваться доступными цифровыми системами, учиться правилам инклюзивного взаимодействия с коллегами, чувствовать взаимное уважение.

Физическая доступность

Стандартам доступности соответствуют как рабочие пространства, так и инструменты. В этом направлении BAT Украина сотрудничает с организацией Доступно.UA. Для того, чтобы соответствовать международным стандартам, BAT Украина провела аудит физической инклюзивности в центральном офисе, на фабрике и во всех точках продаж продукта. По результатам исследования, сейчас компания осуществляет работы по реконструкции, чтобы локации бизнеса были доступны для всех работников и клиентов.

Инклюзивность как стандарт

BAT Украина в партнерстве с общественной организацией «All together jobs» реализует целенаправленную кампанию по аудиту и построению инклюзивных процессов в сфере управления персоналом, что также включает обучение по инклюзии для всех сотрудников компании.

В этом контексте бизнес стремится быть примером и задавать новые стандарты инклюзивной практики в Украине.

BAT Украина заняла 6-е место в рейтинге лучших работодателей страны по версии Индекса корпоративного равенства — национального исследования, которое реализуется общественной организацией «Точка опоры ЮА». Этот рейтинг оценивает, насколько работодатели готовы строить безопасную и инклюзивную среду для своих сотрудников и сотрудниц.

Фото: BAT Украина

Ветераны — в центре внимания

Уникальные вызовы полномасштабной войны в Украине и их долгосрочное влияние на жизнь каждого из нас ускорили поиск бизнесами новых подходов к найму работников.

С 2024 года BAT Украина внедряет комплексную программу «Открытые к ветеранам». В ее основе — совместные наработки с Veteran Hub.

Проводятся тренинги по найму для HR-специалистов и руководителей, которые включают особенности привлечения ветеранов. Также существует удобный гид по рекрутингу ветеранов для всех участников этого процесса.

В рамках индивидуальной работы демобилизованные проходят сессии с квалифицированными психологами — для адаптации и реинтеграции. Также психолог работает с руководителем. При этом сессии с психологом для ветерана — по желанию, для руководителя они являются обязательными.

Команда BAT Украина провела серию мероприятий «День вместе с ветеранами», посвященный усилению инклюзивного диалога между гражданскими, ветеранами и военными. Соорганизатором мероприятия стала общественная инициатива «Ветераницивільні Петрос». Такие диалоги помогают наладить взаимопонимание и снять барьеры, которые может оставлять после себя война.

Инклюзивность как ДНК

Практики и инклюзивные инициативы BAT Украина включают: доступную рабочую среду, инклюзивные политики и программы, обучение и инклюзивный рекрутинг, а также поддержку всех сотрудников — независимо от их потребностей или жизненных обстоятельств. Ведь инклюзивность является одной из ключевых ценностей компании.

Эта ценность распространяется и на тех, кто временно оставил свои рабочие места, чтобы служить стране: компания сохраняет за мобилизованными все положенные выплаты и корпоративные льготы.

Инклюзивность в BAT Украина является не просто политикой, а культурой — устойчивой и последовательной. Она выходит далеко за пределы офиса — компания активно поддерживает социальные инициативы, объединяющие людей и усиливающие чувство общности.

К примеру, недавно 59 сотрудников BAT Украина приняли участие в «Киевском марафоне несокрушимости 2025», продемонстрировав силу команды, взаимную поддержку и общие ценности, которые являются основой культуры компании.