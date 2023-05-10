Заработали на банкопаде. Банковский сектор США получил рекордную прибыль в первом квартале 10 мая, 16:57 Из почти 4400 банков страны только 197, или менее 5%, понесли убытки в первом квартале (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ)

Прибыль банковского сектора США достигла исторического максимума — примерно $80 млрд в первом квартале. Это на 33% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Financial Times, отрасль получила рекордную прибыль даже несмотря на банкротство нескольких крупных банков и самый большой стресс со времен финансового кризиса 2008 года.



Видео дня

Американские банки, несмотря на волнения среди вкладчиков и инвесторов, выиграли от повышения процентных ставок, низкого уровня неплатежей по кредитам и расширения рынка труда.

Из почти 4400 банков страны только 197, или менее 5%, понесли убытки в первом квартале.

Самую высокую прибыль среди всех кредиторов получил крупнейший банк страны по размеру активов — JPMorgan Chase. Финучреждение заработало $11,7 млрд. В первом квартале прошлого года им удалось заработать $6,4 млрд.

Около половины увеличения совокупной прибыли отрасли произошло благодаря одноразовой прибыли, зарегистрированной компаниями First Citizens и Flagstar, которые купили остатки Silicon Valley Bank и Signature Bank, после того, как они были конфискованы регулирующими органами и проданы по низкой цене в марте.

Однако такие сверхприбыли вряд ли сохранятся, поскольку совокупные процентные расходы для всех банков подскочили в десять раз по сравнению с прошлым годом — до $85 млрд в первом квартале.

Объем депозитов на счетах, покрываемых страховым фондом FDIC, подскочил на $400 млрд за первые три месяца года. В конце марта Фонд страхования вкладов поддержал потребительские депозиты на сумму $10,4 трлн, что является рекордным показателем.

Как сообщалось, 10 марта крупный банк для американских стартапов Silicon Valley Bank потерпел крах. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

12 марта американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank, ставший третьим по величине банкротством в истории банковского дела США.

Moody’s снизило прогноз для всей банковской системы США до негативного.