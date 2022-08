Американские крупные банки возобновили торговлю российскими ценными бумагами — Reuters 16 августа, 03:29 Часть банков возобновили торговлю на Wall Street (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

В последнее время ряд крупных американских банков возобновили торговлю российскими ценными бумагами.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение принято, чтобы дать возможность инвесторам избавиться от активов, которые считаются токсичными.

Во время сделок финансовые учреждения также требуют дополнительные документы от клиентов и пытаются избегать рисков.

Среди банков, которые возобновили торговлю, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.

Госказначейство США запретило банкам иметь дело с российскими ценными бумагами после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В июле запрет был ослаблен.

