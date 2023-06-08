Не такие уж и дружественные страны. Банки Казахстана, Армении и Гонконга блокируют российские платежи за подсанкционную электронику 8 июня, 10:38 Ужесточение экспортного контроля может привести к дефициту подобной продукции РФ уже в течение полугода (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплату за серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику, поставляемую по «параллельному импорту», для юрлиц из России.

Об этом сообщает Коммерсантъ.



Поставщики пытаются завезти электронику под другими товарными кодами, а также ищут альтернативные способы оплаты. Ужесточение экспортного контроля может привести к дефициту подобной продукции РФ уже в течение полугода.

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«Напрямую у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры и т. д. невозможно, а через третьи страны — все сложнее и сложнее, поэтому через полгода — год мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции», — заявил гендиректор российской логистической компании Оптималог Георгий Властопуло.

Отмечается, что к этому могло привести опасение банков попасть под вторичные санкции США за сотрудничество с подсанкционными российскими физическими и юридическими лицами. С начала полномасштабной войны под ограничения попали как минимум два армянских поставщика электроники, в том числе Milur Electronics — власти США считают, что эта компания работала с российским производителем микросхем ПКК Миландр.

Российские компании будут пытаться обойти проверки банков, закупая электронные компоненты под «альтернативными» кодами товарной номенклатуры, используя другие способы оплаты или покупая технику целиком. В то же время источник издания в банковской сфере указал, что иностранные банки теперь проверяют платежи из РФ «вручную».