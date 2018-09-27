Банк Тигипко проиграл Укрзализнице суд на $5 млн

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ТАСкомбанк вынужден вернуть деньги Укрзализныце
Фото: zn.ua

ТАСкомбанк вынужден вернуть деньги Укрзализныце

Хозяйственный суд с учетом позиции Верховного суда отменил решение взыскать с Укрзализныци $5,3 млн долга перед ТАСкомбанком по кредитному договору с Донецкой железной дорогой.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Так, суд применил поворот исполнения решения суда и обязал истца вернуть полученные средства.

В ГПУ отметили, что отстаивая интересы государства, прокурор при новом рассмотрении дела судом первой инстанции доказал необоснованность исковых требований и отсутствие правовых оснований для взыскания задолженности с Укрзализныци по кредитным обязательствам предприятия, расположенного на неподконтрольной Украины территории.

Отметим, что ранее Укрзализныця неоднократно подчеркивала, что госпредприятие Донецкая железная дорога (ДЖД) остается юридическим лицом и не исключено из Единого госреестра, поэтому правопреемство в материальных правоотношениях для Укрзализныци после ДЖД не наступило.

Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс Банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов ТАСкомбанк занимал 18-е место (14,4 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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