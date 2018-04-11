Банк Новинского анонсировал принудительный выкуп акций у миноритариев

На данный момент Вадиму Новинскому через компанию Komisiano Investments LTD принадлежит 99,3% акций банка

Акционер Юнекс Банка – Withine Investments Ltd. (Кипр) – объявил о принудительном выкупе акций у миноритарных собственников.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает finclub.net.

В банке сообщили, что компании Withine Investments Ltd. принадлежит 290 тыс. акций, или 99,3% ценных бумаг.

На данный момент Вадиму Новинскому через компанию Komisiano Investments LTD, которая является единственным акционером компании Withine Investments Ltd., которая является единственным участником компании Челси, принадлежит 99,3% акций банка. Среди других акционеров финучреждения было 20 физлиц.

Напомним, что в феврале, Национальный банк Украины зарегистрировал две новые банковские группы: Банка 3/4 и Юнекс Банка.

Юнекс Банк основан в 1993 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (764,7 млрд грн) Юнекс Банк занимал 62-е место среди 93 действовавших банков.