Смелая кровь: официальное открытие первого в Украине Банка длительного хранения крови 2 марта, 21:11 Позиция Parimatch Ukraine

Это знаковое событие произошло 2 марта в Киевском городском центре крови. Там прошла презентация проекта Смелая кровь. В рамках этого знакового для всей нашей страны проекта был открыт первый Банк хранения крови в течение десятилетий.

Этот проект был успешно реализован благодаря совместным усилиям Министерства здравоохранения Украины, Киевской городской государственной администрации и компании Parimatch Ukraine.

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Фото: Parimatch Ukraine

Смелая кровь — это первый Банк хранения крови в Украине, позволяющий хранить в контролируемых условиях эритроциты (компонент крови) до 30 лет и таким образом спасать тысячи человеческих жизней.

Сейчас на территории Украины идут упорные бои, и потребность в донорах крови существенно возросла. Особый дефицит представляют собой доноры редких групп крови (в основном те, которые имеют отрицательный резус и четвертую группу). Кроме того, существует проблема по хранению и оперативной транспортировке крови в горячие точки нашей страны.

Действенная помощь

Быть донором крови — это действенная возможность приобщиться к спасению тысяч людей. Особенно важной стала роль доноров с начала военной агрессии россии. Донором может стать каждый здоровый человек в возрасте от 18 лет, если после обследования врача не обнаружено никаких противопоказаний. Именно этим занимаются в Киевском городском центре крови, который находится по адресу: г. Киев, ул. Максима Берлинского, 12.

Фото: Parimatch Ukraine

Благодаря проекту Смелая кровь врачи смогут спасать жизнь тысячам пациентов и военных с большими потерями крови или редкими группами. Благодаря новейшему американскому оборудованию этот проект инновационный для нашей страны и базируется на трех составляющих:

— теперь в Украине смогут замораживать и сохранять редкие группы крови;

— кровь может сохраняться в течение трех десятилетий;

— оперативная логистика станет возможной даже в самых сложных условиях, например у мест боевых действий для спасения пострадавших военных и гражданских.

Фото: Parimatch Ukraine

Мощное усиление

На встрече с представителями украинской печати заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отметил следующее: «В условиях войны устойчивое обеспечение донорской кровью и ее компонентами является одним из условий обеспечения обороноспособности страны и залогом ее национальной безопасности. Открытие первого банка долгосрочного хранения эритроцитов — мощное усиление национальной системы крови Украины, что позволит в будущем планировать стратегию донорства на годы».

Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач

Именно благодаря проекту Смелая кровь врачи получат возможность спасать жизнь тысячам гражданским пациентам и военным, которые получили большие потери крови или имеют редкую группу.

Этот инновационный проект позволяет не только замораживать и сохранять редкие группы крови в течение десятилетий, но и дает возможность оперативно доставлять их, например, в места боевых действий для спасения пострадавших военных и гражданских людей.

Николай Поворозник, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в свою очередь подчеркнул: «От агрессора страдают как военные, так и гражданские люди. Мы понимаем, что создание банка хранения эритроцитов сегодня не просто актуально, но и жизненно необходимо.

Высококвалифицированный подход

Киевский городской центр крови как база для создания такого банка — выбор не случайный. Это один из первых центров крови в Украине, который получил соответствующую сертификацию, имеет оборудование и специалистов для предоставления качественных услуг по изготовлению и обеспечению компонентами крови медицинских учреждений. За последние годы город сделал все, чтобы Киевский центр крови стал современным заведением. И теперь, в условиях войны, он поможет сберечь еще больше жизней".

Валентина Гинзбург, директор Департамента здравоохранения поблагодарила всех задействованных в этом деле медиков: «С начала войны они работают в режиме 24/7, поэтому хочу выразить всем искреннюю благодарность».

Фото: Parimatch Ukraine

В свою очередь исполняющий обязанности директора городского Центра крови Виталий Демский отметил: «Раньше эритроциты могли храниться чуть больше месяца — максимум 42 дня. Банк крови позволит продлить жизнь эритроцитов до 30 лет. Сегодня у нас уже работает новейшее специальное оборудование, которое может сохранять эритроциты при температуре от -80 °C и ниже, а также позволяет замораживать и размораживать компоненты крови. Спасибо, что Parimatch приобщается к проектам по поддержке медицины, это в свою очередь спасет тысячи жизней».