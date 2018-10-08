Банк Ахметова начал предоставлять банковские услуги через мессенджеры

Входящий в банковскую группу Рината Ахметова Первый украинский международный банк (ПУМБ) начал предоставлять банковские услуги через мессенджер Telegram.

Об этом сообщил председатель правления ПУМБ Сергей Черненко, передает Интерфакс-Украина.

"Все то, что было сделано на платформе Viber, теперь доступно в Telegram. Мы потратили всего два дня на то, чтобы повторить весь наш функционал в новом для нас мессенджере", – сказал он.

Также ПУМБ до конца года намерен запустить услугу в мессенджере Facebook, поскольку он третий по популярности в Украине.

Решение для работы с банковскими услугами в мессенджерах банк реализовал на базе облачной операционной системы Corezoid, которая принадлежит американской компании Middleware Inc (также работает с системой Приват24).

В мессенджерах клиенты могут узнать актуальный курс валют, оформить кредитную и дебетовую карты, осуществить погашение по кредитной карте, получить информацию о движении средств, а также пополнить счет мобильного оператора.

За три последних месяца предоставления банковских услуг в Viber, наибольшей популярностью пользовалась услуга "проверка информации по кредиту" - 85 тыс. запросов; на втором месте – проверка информации по кредитной карте – 19 тыс.; на третьем месте - 8 тыс. запросов по курсам валют. Также пользователи совершили около 1,5 тыс. пополнений мобильного счета через мессенджер и подали около 1,2 тыс. заявок на получение кредита или кредитной карты.

Черненко также отметил, что по данным ПУМБ, в Украине доля населения, использующего смартфоны, составляет 45%, из которых 49% пользуются мессенджерами. В ТОП-5 мессенджеров в Украине входят: Viber, которым пользуется 85% населения, использующих смартфоны; Facebook-мессенджер – 44%; Skype – 32%; WhatsApp – 20% и Telegram с долей пользователей в 11%.

ПУМБ основан в 1991 году. К началу января 2018 года владельцем существенного участия банка являлся Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 9-е место (54,6 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.