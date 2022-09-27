«Эпоха доминирования РФ заканчивается». Польша и Дания запустили газопровод Baltic Pipe и вспомнили про Украину 27 сентября, 16:55 Президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен на открытии газопровода Baltic Pipe 27 сентября 2022 года (Фото:Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl via Reuters)

Газопровод Baltic Pipe, соединяющий газотранспортные системы Дании и Польши, официально введен в строй 27 сентября. Он дает Польше доступ к месторождениям Норвегии.

В церемонии символического отвинчивания вентиля приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен, сообщает Польское Радио.

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Как заявил Дуда, благодаря Baltic Pipe и другим инвестициям в энергетику Польша стала страной, независимой от импорта газа из России и энергетического шантажа.

«Сегодня мы сделали очередной большой шаг по укреплению суверенитета Польши. Должен сказать — я очень горжусь нашей родиной», — сказал президент Польши.

Он добавил, что новый газопровод также является ответом на российский империализм и энергетический шантаж.

Премьер Моравецкий добавил: «Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать: эпоха доминирования России в газовой сфере заканчивается. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством».

«Мы должны бороться с Путиным, поддерживая Украину, продолжая вводить санкции и отказываясь от российских энергоресурсов», — подчеркнула Метте Фредериксен.

Как сообщалось, 26 сентября польская государственная нефтегазовая компания PGNiG и норвежская группа Equinor подписали 10-летний контракт на поставку до 2,4 млрд кубометров газа в год с норвежского шельфа.

Газопровод Baltic Pipe соединяет польскую и датскую газотранспортные системы, благодаря чему газ с норвежского шельфа сможет поступать в Польшу. Его пропускная способность составляет 10 млрд кубометров газа в год. Операторами Baltic Pipe являются датская компания Energinet и польская Gaz-System.