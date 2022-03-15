Начали работать еще при Горбачеве. Глобальная юридическая компания Baker McKenzie уходит из РФ 15 марта, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Baker McKenzie проработала на российском рынке 33 года (Фото:Techxmedia)

Международная юридическая компания Baker McKenzie со штаб-квартирой в Чикаго уходит с российского рынка после 33 лет работы.

Как сказано в заявлении Baker McKenzie, ее подразделения в Москве и Санкт-Петербурге станут отдельной независимой юридической компанией.

«Мы приняли это трудное решение после постоянных консультаций с нашими многонациональными клиентами, чьи неотложные юридические потребности на местах мы обслуживаем», — сказано в сообщении.

«Мы решительно осуждаем российское вторжение в Украину, которое полностью противоречит нашим ценностям, ценностям наших клиентов и более широкого глобального делового сообщества. Мы не будем действовать от имени каких-либо физических или юридических лиц, которые контролируются или напрямую связаны с российским государством и/или действующим режимом в любой точке мира», — добавили в компании.

Baker McKenzie стала первой глобальной юридической фирмой, зарегистрированной в России, когда она еще была частью СССР. В РФ работает 130 юристов компании.

Ранее сообщалось, что российский рынок покинула "большая четверка" аудиторских компаний: PwC, EY, KPMG и Deloitte.

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