Собирают деньги на возврат долгов. Багамский автопарк FTX распродадут за $2,4 млн 13 февраля, 10:31 Продажа большого автопарка FTX может быть одной из самых простых задач, стоящих перед ликвидаторами биржи (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Ликвидаторы «карибского форпоста криптоимперии Сэма Бенкмана-Фрида», подразделения FTX на Багамских островах FTX Digital Markets Ltd, готовят продажу портфеля автомобилей для возврата наличных кредиторам.

Об этом сообщает Bloomberg.



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По информации Lennox Paton и PwC, занимающихся ликвидацией криптобиржи, FTX Digital Markets Ltd. владела автопарком, использовавшимся сотрудниками, балансовой стоимостью $2,4 миллиона.

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Продажа большого автопарка FTX может быть одной из самых простых задач, стоящих перед ликвидаторами биржи. Первый промежуточный отчет, опубликованный после краха компании, свидетельствует о том, что «распутать сложную паутину активов и связей, лежащих в основе глобальной империи FTX, будет нелегко», сообщает Bloomberg.

Ликвидаторы также ведут борьбу за возвращение замороженных криптовалют почти на $47 млн от Tether Holdings Ltd, оператора стейблкоинов, который заблокировал активы на счете, принадлежащем багамскому подразделению FTX, по требованию местного регулятора в ноябре. Ликвидаторы заявили, что Tether так и не передал токены в собственность после их заморозки.

Между тем, возможность перезапуска криптовалютной биржи FTX, чтобы помочь клиентам вернуть активы, о которой говорил новый генеральный директор Джон Джей Рэй III в прошлом месяце, похоже, не будет реализована.

Ликвидаторы заявили, что продолжение торговли для FTX в дальнейшем невозможно из-за отсутствия лицензирования и нехватки финансирования и доступа к ключевым документам, отсутствия ключевых сотрудников и учитывая состояние международных подразделений FTX и восприятие общественностью бренда FTX.

В начале ноября 2022 года на Coindesk вышел материал, показывающий непростую связь между двумя проектами СЕО FTX Сема Бенкмена-Фрида — FTX и трейдинговой компанией Alameda Research. Более 40% из $14 млрд в Alameda Research — это криптовалюта FTT, принадлежащая FTX.

В целом FTX задолжала почти $3,1 млрд своим крупнейшим кредиторам.

Сооснователь биржи Гэри Ванг и экс-председателем Alameda Research Кэролайн Эллисон признали свою вину в уголовных обвинениях в крахе FTX и сотрудничают со следователями. Основатель FTX Сэм Бенкмен-Фрид был освобожден под рекордный залог в размере $250 миллионов.

Бенкмен-Фрид отказался признать вину по восьми пунктам обвинения. Отказ от признания вины позволит получить больше информации о доказательствах против него и спланировать следующий шаг.

Недавно стало известно, что криптобиржа FTX восстановила более 5 млрд долларов ликвидных активов, но масштабы потерь клиентов в результате ее краха пока неизвестны.