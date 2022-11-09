Как и в мирное время, национальная сеть АЗК UPG предлагает своим клиентам самое качественное топливо по лояльным ценам и сервис, продуманный до мелочей. Даже при веерных отключениях электроэнергии автозаправочные комплексы UPG работают бесперебойно благодаря альтернативным источникам питания.

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Часто для водителей это настоящий островок тепла и комфорта, где можно без ограничений наполнить бак автомобиля горючим стандарта Евро-5, зарядить гаджеты, приобрести необходимые товары, воспользоваться Wi-Fi, чтобы связаться с родными и близкими. А еще сытно и вкусно пообедать или просто согреться чашкой горячего напитка.

АЗК UPG — это место, где есть все, что нужно именно сейчас

Заботясь о клиентах, UPG подготовилась к работе в новой реальности, продиктованной войной. Автозаправочные комплексы сети заблаговременно обеспечены дизельными генераторами. Плановые отключения света не влияют на качество сервиса UPG. Работая в режиме экономного потребления электроэнергии, АЗК продолжают предоставлять украинцам полный спектр услуг.

Новые АЗК UPG — это масштабная локация с магазином и кафе нового формата. В торговых залах можно всегда приобрести необходимые в пути вещи и продукты питания. Концепция автозаправочных комплексов компании продумана так, чтобы остановиться здесь было удобно всей семье. Например, специально для комфорта малышей в санузлах предусмотрены детские умывальники, а в залах АЗК есть интерактивные уголки для развлечений.

Чтобы чувствовать себя за рулем увереннее, на автозаправочных комплексах UPG водители, среди прочего, могут воспользоваться дополнительной услугой подкачки колес. На UPG также всегда можно помыть окна автомобиля, чтобы продолжение путешествия стало приятнее.

VIVO cafe на UPG заправляет вкусно и сытно

Энергия нужна не только автомобилям. UPG позаботилась, чтобы на АЗК вы не только заправили свой транспорт горючим европейского качества, но и смогли пополнить собственные силы для продолжения путешествия.

Европейский сервис / Фото: прессцентр АЗК UPG

На новых АЗК открылась сеть современных ресторанов VIVO cafe. Здесь всегда можно как быстро перекусить, выбрав из экспресс-меню, так и неторопливо поесть, наслаждаясь авторскими блюдами, приготовленными командой профессиональных поваров. Это сытная и свежая кухня, уютная атмосфера и лучший уровень обслуживания.

К концепции меню команда профессиональных поваров подошла неординарно, положив во главу угла нетипичное сочетание блюд самых популярных кухонь мира. Вы обязательно почувствуете себя особым гостем, ведь в меню всегда есть именно то, особое блюдо.

В заведении всегда готовы порадовать посетителей сезонными новинками в меню. Теперь это тертый пирог — простой и одновременно невероятно вкусный десерт. А также глинтвейн — напиток, наделенный магическим свойством согревать с первого глотка.

Кофе на АЗК UPG добавляет энергии и согревает сердечки

Чашка вкусного и ароматного кофе на UPG уже давно стала традицией для многих водителей. Сегодня украинцы убедились, что любимый напиток, приготовленный с заботой, не только заряжает энергией, но и согревает сердце, наполняя его столь необходимым сейчас оптимизмом. На АЗК UPG вы всегда сможете взять тепло в чашке с собой или отдохнуть в уютной атмосфере заведения, наслаждаясь любимым эспрессо в чашке.

Максимум внимания UPG уделяет отбору и приготовлению кофе. Тайна вкусных горячих напитков от UPG — специально разработанный для сети и подобранный под вкусовые предпочтения украинцев бленд кофе. Все напитки с кофейной картой АЗК UPG готовятся по классическим мировым стандартам.

Сеть АЗК UPG всегда с радостью встречает каждого клиента. Даже когда темно вокруг — у нас всегда есть свет для вас.

