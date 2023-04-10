Искусство для поддержки ВСУ — Неделя австрийского кино 10 апреля, 10:00 Партнерский проект Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине Арад Бенке и Гюнтер Майер (Фото:Посольство Республики Австрии)

С 30 марта по 5 апреля состоялась 11-я неделя австрийского кино при поддержке посольства Республики Австрия и генерального партнера — австрийской сети АЗС.

Неделя австрийского кино ежегодно проходит в Украине уже более 10 лет. Исключением стал только 2022 год из-за полномасштабного вторжения России. Однако решение о возвращении культурного события в жизнь жителей столицы было принято благодаря невероятной способности искусства дарить зрителям позитивные впечатления, надежду и веру в Победу нашей страны.

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Республика Австрия и ее народ поддерживают стремление Украины защищать европейские ценности в этой несправедливой войне, которую развязала россия.





«Украинцы — борцы за свободу, которые поражают весь мир смелостью и трудолюбием. Республика Австрия и ее народ поддерживают стремление Украины защищать европейские ценности в этой несправедливой войне, которую развязала россия. Мы солидарны с Украиной и решительно стоим бок о бок с ней. Так же австрийская культура должна поддержать волю украинцев к нормальной жизни, несмотря на эти сложные времена. Мы надеемся, что возобновление Недели австрийского кино станет достойным символом поддержки украинской несокрушимости», — отмечает доктор Арад Бенке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине.

Уже больше года украинцы удивляют весь мир своим героизмом, несокрушимостью и выносливостью как на фронте, так и в тылу. Воины, волонтеры, предприниматели и госслужащие, старые и малые, каждый на своем месте демонстрирует неописуемый оптимизм, веру в свои силы и желание жить, подавая всему миру пример мужества.

Украинцы сплотили и объединили международное сообщество, которое играет немаловажную роль в поддержании невероятной устойчивости. Ежедневно Киев посещают представители стран-партнеров, а международные компании, несмотря на войну, продолжают вести бизнес в Украине, поддерживая экономику нашего государства, страдающего от войны.

Одной из таких компаний является австрийская сеть автозаправочных станций AMIC ENERGY. С первого дня полномасштабного вторжения компания поддерживает ВСУ и волонтеров, запускает социальные проекты, направленные на восстановление освобожденных от врага территорий.

А в знак поддержки и уважения к несокрушимому украинскому народу, при содействии посольства Республики Австрия и генерального партнера — AMIC ENERGY удалось возобновить Неделю австрийского кино, которая каждый год знакомила украинцев с наиболее яркими и знаковыми фильмами Австрии.

Холл мероприятия с флагом Австрии / Фото: Посольство Республики Австрии

«Этот фестиваль является свидетельством сильных и длительных отношений между Австрией и Украиной», — говорит Гюнтер Майер, управляющий директор сети Amic Energy. «Эти отношения стали еще крепче в условиях войны. Как партнер фестиваля гордимся украинским народом и продолжаем инвестировать в будущее Украины. Мы убеждены, что наибольшее богатство Украины — ее люди, и будем продолжать работать на восстановление Украины»

На Неделе австрийского кино представили зрителям пять фильмов.

Открывала фестиваль комедийная лента Риски и побочные эффекты. На премьерный показ пришли звезды и известные культурные деятели: Игорь Кондратюк, Олег Борщевский, Евгения Кулеба, Тоня Матвиенко, Вячеслав Соломко, Людмила Пышная, Ирина Данилевская, заместитель министра культуры Украины Галина Григоренко, послы европейских стран и другие. По сюжету жена нуждается в пересадке почки, и ей повезло, потому что у мужа нужная группа крови, однако он не слишком спешит стать для нее донором.

Ирина Данилевская / Фото: Посольство Республики Австрии

Комедия Римини, где главный герой, когда-то поп-звезда, пытается восстановить свою славу. Он живет распутной жизнью, играя в азартные игры и организуя концерты для туристов и поклонниц. Однако все меняется, когда появляется взрослая дочь и просит денег. Фильм был представлен на Берлинале.

А вот драма Альма и Оскар переносит зрителя в светскую жизнь Вены в нач. XX в. и рассказывает о романе овдовевшей дамы, молодого художника и Enfant Terrible венской художественной сцены.

Фильм Не на своем месте рассказывает о загрязнении нашей планеты и людях, которые пытаются сделать мир чище. Фильм отмечен Зеленым леопардом WWF на Международном кинофестивале в Локарно.

Фото: Посольство Республики Австрии

И нововведение 11-й Недели австрийского кино — детский фильм Францовы истории. Увлекательная комедия о 9-летнем мальчике Франце, которого часто путают с девочкой. Он обращается к интернету в поисках уверенности и натыкается на видеоблог, как стать «настоящим мужчиной».