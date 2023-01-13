Легенда Мариуполя. Кто владеет брендом Азовсталь и будет ли Ринат Ахметов за него бороться — история 13 января, 13:55 Эксклюзив NV Торговая марка и логотип Азовсталь могут стать предметом судов (Фото:Коллаж NV)

В 2022 году Азовсталь благодаря героизму защитников Мариуполя стал самым известным украинским брендом. Но, как выяснил NV Бизнес, компания Рината Ахметова и Вадима Новинского не владеет этой торговой маркой. Кто бросил им вызов?

В начале 2023 года стало известно, что небольшое государство в Океании — Ниуэ — выпустило сувенирную монету, посвященную защитникам Азовстали. В прошлом году частная американская пивоварня начала варить и разливать пиво Азовсталь. А на сайте объявлений OLX можно купить почтовые марки, посвященные обороне меткомбината, напечатанные в Либерии. Всю эту продукцию, скорее всего, выпускали без согласования с владельцами мариупольского предприятия, которое уже стало легендой.

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Почему так произошло сколько, стоит бренд Азовсталь и кто является конкурентом группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского за регистрацию одной из самых известных торговых марок Украины — в материале NV Бізнес.

Юрий Рыженков, Ринат Ахметов и Вадим Новинский в Мариуполе на меткомбинате Азосталь за 8 дней до российского вторжения / Фото: СКМ via facebook

Ринат Ахметов и два конкурента

В августе 2022 года компания Метинвест Холдинг подала в Украинский институт интеллектуальной собственности (ранее — Укрпатент) две заявки на регистрацию торговых марок АЗОВСТАЛЬ и AZOVSTAL. «Надеемся на положительный ответ в этом году, однако не все от нас зависит», — рассказали NV Бізнес в пресс-службе Метинвеста.

Но несмотря на то, что холдинг является единственным акционером предприятия, которое в 2022 году стало известно на весь мир, у него есть несколько конкурентов в споре за бренд.