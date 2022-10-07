Алиев и Эрдоган передали привет Путину. Азербайджан увеличит поставки газа в Европу минимум вдвое 7 октября, 13:49 Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев (Фото:Сайт президента Азербайджана)

К 2027 году объем поставок азербайджанского газа в Европу достигнет, как минимум, 18 млрд кубометров, увеличившись вдвое.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам, сообщает Интерфакс-Украина.



«Согласно меморандуму, подписанному с ЕС, в последующие годы мы планируем, как минимум удвоить наш экспорт газа в Европу. Если в 2021 году объем поставок составлял 9 млрд кубометров, значит, в 2027 году он достигнет минимум 18 млрд кубометров, а может быть будет и больше», — сказал он.

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По словам Алиева, в 2022 году по сравнению с 2021 годом Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу на 30−40% (до 11,5 млрд кубометров, — ред.).

Алиев отметил, что Азербайджан вводит в эксплуатацию новые газовые месторождения и наращивает добычу на действующих.

«В тоже время использование в Азербайджане возобновляемых источников энергии позволит нам создать значительные резервы газа. Кроме этого, если повысить эффективность энергетического хозяйства, сократить потери, то несложно представить наш потенциал по экспорту газа», — отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан будет экспортировать в Европу не только газ и нефть, но и электроэнергию.

«Для достижения этой цели в настоящее время готовится конкретная программа, возможно об этом еще рано говорить. Но я надеюсь, что в ближайшие 6−7 месяцев мы в этом направлении достигнем серьезного прогресса. Поэтому Азербайджан будет важным энергетическим партнером не только для Европы, но и для мира», — подчеркнул Алиев.

В то же время, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмез заявил о том, что поставки газа по Транс-Анатолийскому газопроводу TANAP, соединяющему Азербайджан и западную границу Турции, вырастут вдвое. Об этом сообщает Hürriyet.

Из Турции газ будет направляться в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

«Принято решение удвоить мощность TANAP. Мы увеличим мощность с 16 миллиардов кубических метров до 32 млрд кубических метров», — сказал министр.

Ранее Ильхам Алиев уже анонсировал увеличение поставок азербайджанского газа в Европу и увеличение пропускной способности соответствующих газопроводов.