Алиев вытеснит Путина из Европы. Азербайджан заявил об увеличении поставок газа в ЕС 1 июня, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Президент Азербайджана Ильхам Алиев (Фото:Official web-site of President of Azerbaijan/Handout via Reuters)

В Европе увеличивается спрос на азербайджанский газ, в связи с чем необходимо решить вопросы, связанные с расширением инфраструктуры для увеличения объемов экспорта.

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Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Интерфакс-Украина.

«Спрос на азербайджанский газ растет быстрыми темпами. Но потенциальные покупатели газа должны понимать, что значительно нарастить добычу и экспорт за один год невозможно. Нужны контракты на закупку газа, поэтому мы должны ускорить переговоры. Нам также нужно увеличивать добычу и расширять имеющуюся инфраструктуру экспорта», — сказал Алиев 1 июня на открытии Бакинской энергетической недели.

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По его словам, акционеры Трансадриатического газопровода (TAP, составная часть Южного газового коридора, — ред.), мощность которого составляет 10 млрд кубометров в год, обсуждают возможность увеличения его пропускной способности, ввиду высокого спроса на азербайджанский газ.

«Но это займет определенное время, потребует значительных финансовых ресурсов, тесного сотрудничества, координации и активного диалога всех стран-участниц проекта. Мы готовы к этому. Министерство энергетики Азербайджана и SOCAR (государственная нефтяная компания, — ред.) получили все необходимые от меня инструкции для проведения переговоров », — отметил он.

Кроме того, отметил Алиев, можно обсудить расширение мощностей Трансанатолийского газопровода (TANAP, тоже в составе Южного газотранспортного коридора, текущая мощность — 16 млрд кубометров в год), так как есть спрос на газ, имеется потенциал для экспорта.

Алиев добавил, что с учетом нынешних реалий, Азербайджан «уже ведет переговоры с новыми потенциальными покупателями».

«Но для этого недостаточно только усилий Азербайджана. Должны быть инвестиции в инфраструктуру в Европе, наличие контрактов. В тоже время мы сделаем все что в наших силах, чтобы ускорить процесс», — отметил он.

Алиев выразил надежду, что ведущие международные финансовые институты поддержат планы по расширению экспортной инфраструктуры.

Азербайджан в настоящее время осуществляет экспорт газа в Грузию, Турцию, а также в Европу (Греция, Болгария, Италия) по Южному газовому коридору. Экспорт в Европу начался 31 декабря 2020 года. В 2021 году экспорт газа из Азербайджана превысил 19 млрд кубометров.

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