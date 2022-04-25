Привет Путину от Алиева. Азербайджан не собирается платить за российский газ рублями 25 апреля, 21:17 Цей матеріал також доступний українською Президент Азербайджана Ильхам Алиев (Фото:Official web-site of President of Azerbaijan/Handout via REUTERS)

Госкомпания Азербайджана SOCAR опровергла информацию российских СМИ о том, что Азербайджан якобы будет проводить взаиморасчеты с Россией за импортируемый газ в рублях.

«В СМИ в понедельник (25 апреля, — ред.) была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности», — заявили агентству Интерфакс в SOCAR.

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Сообщается, что в настоящее время поставки российского газа в Азербайджан осуществляются в рамках договора о сезонном обмене природным газом, подписанного в июле 2021 года между госкомпанией Азерконтракт и группой Газпром.

Срок действия соглашения — до 2023 года. Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон. Объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который переводит расчеты за газ в рубли.

Страны G7 заявили о том, что не будут выполнять это требование.

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