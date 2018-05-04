Азербайджанский инвестор построит на Львовщине мебельный комбинат

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Новый комбинат должны завершить до конца 2018 года
Фото: galinfo.com.ua

Новый комбинат должны завершить до конца 2018 года

На базе мебельного комбината в Стрыю (Львовская обл.) построят новые производственные помещения мебельного комбината.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Инвестором проекта выступает основатель компании Фортиво Фарман Исламли. По его словам, в завод планируется вложить $3 млн. Строительство мебельного комбината будут осуществлять в три этапа.

"Следовательно, на первом этапе запустим производство стульев для сбыта в Европе и странах Ближнего Востока. Это позволит создать более сотни новых рабочих мест ", - рассказал Исламли.

Завершить строительство предприятия должны уже в этом году.

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