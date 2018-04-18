Автозавод Жеваго объявил о банкротстве

10 апреля Хозяйственный суд Полтавской области возбудил дело о банкротстве входящего в группу КРАЗ Полтавского автоагрегатного завода (ПААЗ) по заявлению должника.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает агентство Интерфакс-Украина.

ПААЗ - одно из крупных в СНГ специализированных предприятий по производству тормозной аппаратуры для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Завод является основным поставщиком тормозной аппаратуры Кременчугскому автозаводу.

Предприятие входит в финансово-промышленную группу Константина Жеваго.

Причины возбуждения дела о банкротстве – неплатежеспособность предприятия и невозможность улучшить его финансовое положение без привлечения большого количества заемных средств и получения прибылей для погашения обязательств.

Общая сумма задолженности, согласно сообщению, – 761,3 млн грн.

В соответствии с текстом определения суда на сайте предприятия, подготовительное заседание по делу назначено на 24 апреля. Арбитражный управляющий Олег Шовков, определенный автоматизированной системой отбора кандидатов арбитражных управляющих, до 18 апреля должен подать суду заявление об участии в деле.

В январе-марте 2018 года завод увеличил объем реализации на 20,2% к аналогичному периоду 2017 года – до 37,5 млн грн.

В 2017 году предприятие реализовало продукцию на 173,3 млн грн - на 21% больше, чем годом ранее. Доля экспорта превысила 70%.

Финансовый результат деятельности компания за 2017 год пока не оглашала, а в 2016 году чистая прибыль составила 18,5 млн грн против убытка 35,8 млн грн в 2015 году.