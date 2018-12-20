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Автозавод Дерипаски ведет переговоры с США о снятии санкций - Reuters

Сегодня, 19:50
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ГАЗ - крупнейший в России производитель легких коммерческих автомобилей

Фото: GAZ via Facebook

Команда российского олигарха Олега Дерипаски ведет переговоры с Министерством финансов США о снятии американских санкций с автопроизводителя ГАЗ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников, близких к переговорам.

Накануне Минфин США решил снять санкции с алюминиевого гиганта Русал и его материнской компании En+ после того, как Дерипаска согласился сократить свое участие в компаниях.

Однако ГАЗ, крупнейший в России производитель легких коммерческих автомобилей, не упоминался в сообщении Минфина. ГАЗ экспортирует автомобили в более чем 25 стран мира, его доля на российском рынке легких коммерческих автомобилей составляет около 50%.

"Переговоры (с Управлением по контролю за иностранными активами по поводу ГАЗа) продолжаются, они отделены от переговоров по другим компаниям Дерипаски, поскольку это другой рынок, и другие игроки заинтересованы в отмене санкций", - сказал один из источников.

Второй источник, знакомый с переговорами, сообщил, что снятие санкций с автозавода Дерипаски будет зависеть от изменений в составе акционеров, как в случае с En+. В соответствии с соглашением с Минфином США, доля Дерипаски в En+ сократится с 70% до меньше 50% с ограничением права голоса.

Два других источника отметили, что для снятия санкций с ГАЗ может быть продана часть активов автозавода или доля в нем.

Теги:   Санкции Олег Дерипаска Россия США

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