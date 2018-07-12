Владельцы автомобилей на еврономерах подали в суд на Кабмин

Автовладельцы подали иск против правительства из-за полиции на таможне

Организация владельцев автомобилей на еврономерах просит суд отменить постановление Кабмина, которым он расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Всеукраинской организации Авто евро сила к Кабинету министров относительно постановления Правительства о присутствии полицейских в зонах таможенного контроля", – говорится в сообщении.

Автомобилисты просят признать незаконным постановление О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей.

В суде отметили, что сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним, что еще в мае прошлого года Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.

6-7 сентября 2017 года под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием ввести доступную растаможку для авто с еврономерами.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.

В июне в ГФС назвали страну-лидера, из которой украинцы перегоняют автомобили на еврономерах.

Кроме того, 5 июля стало известно, что Национальная полиция получила возможность отслеживать сроки пребывания в Украине автомобилей на еврономерах и применять санкции к нарушителям.