АвтоВАЗ отказался от производства Lada Priora и Kalina - СМИ

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АвтоВАЗ готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле
Фото: Мodscheats

АвтоВАЗ готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле

Российский АвтоВАЗ в июле снимает с конвейера автомобили Lada Priora и Kalina.

Об этом говорится в письме, которое производитель распространил среди своих дилеров, пишут Ведомости.

Отмечается, что именно снятием с производства автоконцерн объяснил отсутствие Priora в производственном плане на июль.

Кроме Priora в производственном плане на июль нет моделей соплатформенников Granta и Kalina.

Также с письма следует, что АвтоВАЗ прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле.

Информация о том, что АвтоВАЗ может прекратить производство Priora, сообщалась еще несколько лет назад, уточняет издание. Ее производство началось в 2007 году, и одно время она была лидером продаж среди всех моделей Lada.

Напомним, что в июне 2017 года продажи автомобилей Lada в Украине упали на 29% (с 87 до 62 ед) по сравнению с июнем прошлого года.

АвтоВАЗ является производителем Альянса RENAULT-NISSAN. Две производственные площадки АвтоВАЗа в Тольятти и в Ижевске выпускают по полному циклу автомобили под 4 брендами (LADA, Renault, Nissan и Datsun).

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